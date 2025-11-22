Cartas

Fracaso total en el fútbol: ¿basta con responsabilizarse?

La afición hizo su parte, pero las decisiones del entrenador y de la Federación no estuvieron a la altura

Por Redacción de La Nación

Es de consenso nacional que la Selección de fútbol ha sufrido un fracaso total en las eliminatorias para clasificar al Mundial 2026. Llama la atención cómo un entrenador que supuestamente tiene experiencia improvisa una alineación contra Haití después de tener la selección a cargo durante 11 meses, desde enero del 2025.








