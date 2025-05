Fisiatra en 2026, ¿y tac en 2028?

Desde hace meses, vengo sintiendo un fuerte dolor en las cervicales y el coxis. Visito al médico en la Clínica Clorito Picado; este me remite al fisiatra porque las placas no revelan muy bien cuál es el daño, lo que dificulta el diagnóstico, y resulta que la cita en el Hospital México me la dan para junio del 2026.

