Fiestas patronales en Santo Domingo: la comunidad es lo que menos importa

Abundan en pólvora, cimarronas, alcohol, borracheras, vulgaridad, violencia y desvelos

Por Redacción de La Nación

Bajo excusas religiosas, del 24 julio al 10 de agosto se realizaron en Santo Domingo de Heredia las fiestas patronales, las cuales abundan en pólvora, cimarronas, gigantas, alcohol, borracheras, vulgaridad, violencia y desvelos.








