Fiesta familiar en el Saprissa con letras de burdel en los parlantes

El 31 de mayo, fui con mi hijo al Estadio Saprissa a celebrar el día de Ricardo Saprissa. Había cientos de niños jugando y disfrutando, tanto en la cancha como en la gradería. Mientras tanto, sonaba el ruido estridente de unos parlantes con “música” reguetón (música entre comillas), con letras que llaman a la promiscuidad y la ingesta de licor. “Te lo hago rico” o “vamos a embriagarnos” eran las letras que niños y padres debimos soportar, como si estuviéramos en una cantina o un burdel.

Señores administradores del Deportivo Saprissa; ¿son esos los valores que enseñan en la institución? No hace mucho, el país entero hizo pedazos a ciertos jugadores por indisciplina, pero me parece que esto es igual o peor. Por favor, practiquen lo que predican o, mejor, no organicen más esta actividad.

Carlos Venegas Vega, San José

Suministro de agua en Pavas

Coincido con don Álvaro Jiménez (Cartas, 27/05/2026): el suministro de agua en Asunción de Pavas (Favorita Sur, costado este de la Embajada de Estados Unidos) es mínimo en el mejor de los casos, o prácticamente nulo. No hay hora ni día de la semana en el que se tenga una cantidad suficiente de agua. ¡Qué calidad de vida podemos tener si hay que levantarse a las 3 o 4 de la mañana para lavarse el cabello o lavar la ropa! Tiene razón don Álvaro, se llama a AyA a reportar la situación y dicen que no hay nada en el sistema. ¿Con quién hay que hablar para que arreglen la situación?

Evelyn Ardón Rodríguez, Asunción de Pavas

Dignidad profesional

Hay luchas que no nacen del capricho, sino del agotamiento de ver cómo años de sacrificio pretenden reducirse a un número y a una estadística fría, olvidando que detrás de cada postulante existen historias de esfuerzo, desvelo y renuncias silenciosas.

Muchos estudiaron trabajando jornadas interminables; otros, cuidando hijos, padres enfermos o sobreviviendo a crisis económicas. Algunos se endeudaron o dejaron sueños en pausa para alcanzar una meta legítima: ejercer dignamente la profesión que eligieron con convicción y sacrificio.

Esta realidad merece discutirse con seriedad y sentido de justicia. Porque aquí no se cuestiona el valor del conocimiento jurídico, sino un mecanismo que, para muchos, se ha convertido en una barrera desigual. No pedimos privilegios. Pedimos coherencia, igualdad y justicia.

Adrián Ulloa Roda, Turrialba

Dólares por doquier

Finalmente, un consultor internacional se atreve a decir lo que el BCCR y el gobierno se esmeran en tratar de ocultar: el origen de los dólares que inundan nuestro mercado financiero. El fenómeno nació junto con el inicio de la administración Chaves y todo parece indicar que se mantendrá por un largo tiempo.

José Fco. Bonilla Ureña, Curridabat

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