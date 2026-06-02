Cartas

Fiesta familiar en el Saprissa con letras de burdel en los parlantes

‘Te lo hago rico’ o ‘vamos a embriagarnos’ eran las letras de reguetón que niños y padres debimos soportar durante la celebración del día de Ricardo Saprissa

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Por Redacción de La Nación

El 31 de mayo, fui con mi hijo al Estadio Saprissa a celebrar el día de Ricardo Saprissa. Había cientos de niños jugando y disfrutando, tanto en la cancha como en la gradería. Mientras tanto, sonaba el ruido estridente de unos parlantes con “música” reguetón (música entre comillas), con letras que llaman a la promiscuidad y la ingesta de licor. “Te lo hago rico” o “vamos a embriagarnos” eran las letras que niños y padres debimos soportar, como si estuviéramos en una cantina o un burdel.








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