Felicitaciones, Beatriz Sancho y Sebastián Aguilar

La “vida buena” supone algo más que la virtud. Es decir, la vida buena exige una multitud de condiciones sin las cuales aquella no se puede experimentar. Así, la “verdadera” vida buena es aquella que no solo está inspirada por el amor, sino también está guiada y acompañada por el conocimiento. Desde esta perspectiva, el conocimiento y el amor son siempre susceptibles de ampliación: por buena que sea una vida, se puede imaginar siempre una vida todavía mejor. Son ejemplo de lo anterior los estudiantes Beatriz Sancho Chaves y Sebastián Aguilar Pineda, quienes fueron parte de la representación de nuestro país en la Olimpíada Mundial de Matemáticas 2024. Sancho obtuvo una mención honorífica y Aguilar ganó una medalla de bronce. Quiero, como su profesor, felicitarlos y desearles siempre lo mejor. El país se siente orgulloso de su trabajo. ¡Sigan adelante, queridos jóvenes!

Francisco Barrientos Barrientos, Coronado

¿Fuerza pública o privada?

En un bochornoso espectáculo en Nicoya, la Fuerza Pública estaba al servicio de un grupo de supuestos pescadores afines al presidente Rodrigo Chaves, quienes arremetieron con violencia contra una manifestación pacífica de estudiantes de la UNA. La Fuerza Pública, ante los llamados de los estudiantes, se reía y, más bien, terminó sumándose a los violentos chavistas contra los estudiantes. ¿Dio la orden el ministro de Seguridad a los policías para que se comportaran como las turbas de Ortega en Nicaragua?

Habib Succar Guzmán, Zapote

Respuesta del Banco Popular

En respuesta a la carta de don José Luis León Barquero, publicada el 26 de julio, el Banco Popular aclara que garantiza que la administración está tomando las medidas necesarias para atender las oportunidades de mejora planteadas por la supervisión en materias de gobernanza y cumplimento normativo de conformidad con las nuevas regulaciones. Responderemos con eficiencia, innovación, responsabilidad y transparencia.

Graciela Vargas Castillo, directora de Gestión de Experiencia al Cliente del Banco Popular

Cinco imposibles

Antes de que termine el siglo XXI y quizá más allá, creo imposible que la educación reciba el 8% del PIB ordenado en la Constitución Política, que haya sentencia en el caso Cochinilla, que se termine la carretera San José-San Carlos, que Costa Rica vuelva a quedar en octavo lugar en un mundial de fútbol y que las carreteras sean seguras, estén demarcadas y libres de huecos.

Melvin Cavero Araya, Tibás

Inundaciones

Me llama la atención la recurrente noticia sobre las inundaciones durante 40 años en una parte de Gravilias. La angustia y las crisis psicológicas se extienden durante el invierno. Las quejas a la Municipalidad, que debería no cobrarles los impuestos territoriales para equilibrar sus gastos, van y no vienen las soluciones. No creo justo que la mayoría de los ciudadanos de Desamparados vivan sin preocupaciones por las lluvias, mientras que otros vecinos no encuentren soluciones por más que se quejen contra las paredes del edificio municipal.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

