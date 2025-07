Faltan alcantarillados pluviales

Es lamentable ver cómo las calles se inundan rápidamente con cada aguacero, afectando la circulación vehicular y peatonal, deteriorando el asfalto, y lo más preocupante: poniendo en riesgo la seguridad de los vecinos, especialmente de niños y personas mayores. En muchos sectores, el agua entra a las viviendas y comercios, y causa pérdidas materiales que podrían evitarse con una correcta planificación y mantenimiento de la infraestructura pluvial.

Es evidente que la red de alcantarillado pluvial no ha sido actualizada conforme ha crecido la urbanización. Además, la falta de limpieza y mantenimiento regular agrava la situación. Como ciudadanos, hacemos un llamado urgente a las autoridades municipales y gubernamentales para que prioricen esta problemática, realicen estudios técnicos y ejecuten las obras necesarias.

Las lluvias seguirán siendo una constante, pero sus consecuencias negativas se pueden reducir con soluciones responsables, sostenibles y oportunas.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Molestia con Conape

Quiero manifestar mi inconformidad con Conape, ya que no me han querido proporcionar un simple número de cuenta IBAN para realizar un pago extraordinario. Me hicieron llenar un formulario protocolario y no cumplieron con el plazo máximo de respuesta de 10 días hábiles. Posteriormente, los contacté por correo electrónico, sin obtener solución; más bien, han seguido atrasando el proceso solicitando información que ya había suministrado en dicho formulario. Considero que están poniendo trabas innecesarias que me impiden cumplir con mi deseo de saldar la deuda anticipadamente, lo que representa un claro incumplimiento por parte de la institución y una obstrucción a mi derecho de pago anticipado de deuda.

Silvia Gómez Murillo, Goicoechea

Situación del país

Mal haríamos los costarricenses en pensar que todo está pura vida. Los índices de crecimiento y el fortalecimiento de las exportaciones han hecho que Costa Rica se vea bien a los ojos de los inversionistas y las instituciones internacionales; el problema es que estos son los efectos de políticas pasadas, y en la actualidad todo se está haciendo al revés de como se venía haciendo, con la excepción de la estrategia fiscal.

Pero la realidad es que los acontecimientos del momento reflejan un gran problema en la seguridad, la democracia y las libertades, síntomas que acarrean menor inversión extranjera, baja en el turismo, y así en todo el encadenamiento económico que hemos venido aprovechando en años pasados.

Con miras al futuro no se ve un horizonte promisorio. Somos un país pequeño y dependemos de los grandes para poder mejorar. Qué bueno que cámaras, asociaciones y otras instituciones privadas están trabajando para buscar soluciones, a las que este gobierno jamás dará crédito ni pondrá en marcha. Los nuevos emprendimientos y la capacidad de nuestros empresarios son el motor de este país.

Bernardino Rojas, Liberia

Extradición

Risible la petición de un solicitante de que se declare inconstitucional la ley de extradición. Dicha ley se aplica en la mayoría de los países. Esa ley favorece a Costa Rica porque el posible extraditado no sería un peligro para el país. Además, el solicitante pide dieta especial e instalaciones adecuadas a su rango y condición de salud. No he sabido de países en donde los presuntos criminales pongan las condiciones de su albergue y alimentación. Risible, ¿verdad?

Marjorie González

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: Recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.