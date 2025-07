Fallas en sistema de la CCSS

Por medio de la prensa nos hemos enterado de los grandes problemas que está causando en la Caja de Seguro Social la implementación del nuevo ERP (Sistema de Planificación de Recursos Empresariales), y tenemos claro que el problema no es el ERP, sino su implementación.

Por tal motivo, como pensionado del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), solicito no implementar este nuevo ERP en el área de pensiones, ya que esto puede provocar que nos quedemos sin nuestro pago, lo cual sería una tragedia, ya que los pensionados sobrevivimos gracias a ese desembolso, y por ningún motivo se debe dar un atraso en los pagos por culpa de una mala implementación del ERP.

Clever Calderón Rojas, la Uruca

Trabajo de CNFL

Quiero expresar agradecimiento y admiración por la labor profesional y eficiente de la CNFL en la reparación de los serios daños ocasionados en un área grande del tendido eléctrico de nuestra comunidad, debido a la caída de un gran árbol, por las continuas lluvias del martes 24 de junio en la noche, en Rohrmoser, parque Bellavista.

La CNFL estuvo todo el día miércoles, desde las 6 a. m., realizando una titánica reparación de cinco postes quebrados y dos desplomados. Hicieron un despliegue perfectamente coordinado de gran cantidad de maquinaria especializada e innumerables técnicos y operarios, trabajando sin descanso bajo el sol y la lluvia.

Astrid Marenco, Rohrmoser

Limpieza de playas

He visto y leído varios reportajes sobre grupos comunales o independientes que realizan labores de limpieza en distintas playas de nuestro país. ¡Me encanta acampar!, y ¿quién no quiere llegar a una playa limpia? Siempre he pensado que los colegios de zonas costeras deberían fomentar entre sus alumnos, a modo de trabajo comunal y en coordinación con las municipalidades locales y padres de familia, la participación en el ornato, limpieza y aseo de las playas cercanas a su centro educativo. Sería el único modo de presentar un paisaje decente al turismo nacional y extranjero y, a la vez, sembrar en los estudiantes el amor por la naturaleza y crear conciencia ante un planeta que aceleradamente se nos está muriendo.

Yamileth Chaverri Salazar, San Pablo de Heredia

Sabiduría de escultor

Hace unos inolvidables años, navegábamos en nuestras respectivas lanchas por la costa norte del Pacífico con mi amigo Roberto Liquiere, amante de la naturaleza, hombre de mar y director de la Alianza Francesa. De repente divisamos, en un islote, una lancha conocida por don Roberto: pertenecía al escultor Néstor Zeledón, su gran amigo.

Resultó que la propela se le había destruido al rozar unos arrecifes. Propuse ir a playas del Coco a buscar una propela de bronce, como repuesto, a lo que don Roberto respondió que un escultor encontraba las soluciones en la naturaleza.

Efectivamente, don Néstor nos mostró cuán avanzada tenía su nueva propela, esculpida en un trozo de madera que había hallado en el islote. El mensaje fue claro: yo, como ingeniero electromecánico, buscaba una solución de taller, pero don Néstor, con su sabiduría y su arte, la encontró en la madera y en las gubias, sus fieles compañeras.

Jorge L. Murillo Sanabria, Santo Domingo de Heredia

Atención en el INS

Mi hija sufrió una caída en su trabajo y buscó que la atendieran en el INS por el seguro Riesgos del Trabajo (RT).

El ortopedista le explica que necesita cirugía y que después de eso volverá pronto al trabajo. Sin embargo, prevalece un criterio de médica general, que dice que no se realizará la cirugía. Ella pregunta a diferentes empleados y oficinas en el Hospital del Trauma sobre dónde atienden denuncias y quejas, y le niegan la información, o va de aquí para allá, como un péndulo. Alguien, por favor, que nos coopere en el INS.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

