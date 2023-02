Facilidad para quienes viajan en el bus de Sabana-Estadio

Felicitaciones por instalar el pago electrónico Sinpe-TP en los autobuses de la ruta Sabana-Estadio; ello simplifica no usar monedas. Sabana-Estadio y Sabana-Cementerio constituyen la ruta de lo que fue el tranvía de San José. En vista de que el proyecto de revivir el tranvía quedó varado en Concesiones, deberían emplearse mientras tanto unidades híbridas de autobús y tranvía de hasta 18 metros de largo, lo cual sentaría un precedente. Me refiero a los híbridos fabricados por BYD (China), Solaris (Polonia), Irizar (España), Vectia (España), Volvo (Suecia-China) y los Aptis de Alstom (Francia). Asimismo, en vista de la necesidad de renovar las flotas de autobuses, conviene organizar una expobús periódicamente.

Juan de la Cruz Ramírez Sanabria, San José

Verdad histórica Copiado!

No soy experto ni en historia ni en literatura local, pero leo bastante en torno a figuras como Roberto Brenes Mesén y Omar Dengo: ellos estaban en búsqueda espiritista, muy en la línea de José Martí y tendencias cosmopolitas de la época. En el reportaje publicado en la “Revista Dominical” última, se confunde el pensamiento de esas señeras figuras con lo burdo de brujerías y escobas. Fue una falta de respeto.

Muy distinto fue lo investigado por Carmen Lyra, y la magnífica novela El año de la ira, de Carlos Cortés, que efectivamente introduce a la figura histórica de Ofelia Corrales, pero dentro de lineamientos apegados a la verdad histórica.

Víctor Valembois, Montes de Oca

Exceso de trámites Copiado!

Instituciones del Estado y gobiernos locales, lejos de mejorar, según la ley contra el exceso de trámites y requisitos, parece que se empeñan en entorpecer todo, lo que conlleva retrasos en inversión y la economía, cuando no a la corrupción. Un ejemplo es la Municipalidad de Alajuela. Anteriormente, para la declaración de bienes inmuebles, se recogía el formulario en la institución, el declarante lo llenaba y lo presentaba en la plataforma de bienes y muebles, pero a algún burócrata se le ocurrió hacernos la vida imposible, y hay que ir personalmente y con cita solicitada hasta con cuatro meses de anticipación. Lo que ocasiona pérdida de tiempo y gastos innecesarios, tales como horas de trabajo, parqueo, combustible, etc.

Alexis Villalobos Soto, Alajuela

Deuda pagada Copiado!

Recientemente recibí un cobro improcedente del banco Promerica correspondiente a una tarjeta de crédito que me retiraron debido a la emergencia sanitaria causada por la covid-19. Sin embargo, en aquel momento, les pagué el saldo de contado. Mi deuda quedó en cero. Ahora me cobran casi ¢200.000. Solicito al banco Promerica enmendar el error a la mayor brevedad.

Francella Sandoval Porras, Moravia

Injusticia tributaria Copiado!

Mi familia posee una finca llamada Saavegre, de 5.430 hectáreas, de responsabilidad limitada, en el cerro de la Muerte. Nuestra sociedad está inactiva porque no tenemos ganancias, porque brindamos servicios ambientales y estamos exentos de impuestos.

Este año fuimos a pagar los impuestos como sociedad inactiva y nos dijeron que estamos activos porque recibimos los servicios ambientales, pero ni el año pasado ni en lo que va de este hemos recibido retribución. Nos catalogan como sociedad activa injustamente.

Es una finca protegida desde hace 19 años, ubicada en la Reserva Forestal los Santos y los terrenos que allí se encuentran no pagan impuestos. La actitud de Tributación Directa es injusta a todas luces.

Ricardo Valldeperas González, Atenas

Rumbos opuestos Copiado!

“Costa Rica puede convertirse en un país tan rico como Singapur”, afirma el presidente, Rodrigo Chaves, pese a que el PIB de Singapur es de $72.794, el noveno de 196 países, mientras el de Costa Rica es de tan solo $12.472, por lo que somos el número 81 en ese ranquin. No solo estamos muy alejados, sino también seguimos rumbos opuestos.

Freddy Pacheco León, Heredia

Llamadas de Davivienda Copiado!

Recibo llamadas no deseadas del banco Davivienda. En aproximadamente cinco ocasiones, les he pedido eliminar mi teléfono de su base de datos, pero las llamadas continúan. En la más reciente, alegaron que yo debo solicitarlo, aunque nunca he pedido información ni tengo cuentas en ese banco.

Lourdes Mora Vega, San José

