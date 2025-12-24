Cartas

Extraña patología por el amo

Es curioso, pero pareciera que la humanidad siempre ha idolatrado a quienes la han hecho perecer

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Leo que en las guerras napoleónicas murieron 10 millones de almas; que los desaparecidos en la Argentina de Videla suman 30.000. Según Acnur, hay 9 millones de venezolanos desplazados de su país, y, sin embargo, algunos chilenos sostienen que “se vivía mejor” con Pinochet.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de loss lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.