Extraña patología por el amo

Leo que en las guerras napoleónicas murieron 10 millones de almas; que los desaparecidos en la Argentina de Videla suman 30.000. Según Acnur, hay 9 millones de venezolanos desplazados de su país, y, sin embargo, algunos chilenos sostienen que “se vivía mejor” con Pinochet.

En la Rusia de Putin hay encarcelados miles de disidentes políticos; mientras que en El Salvador y Nicaragua, muchos periodistas han sufrido el exilio.

Es curioso, pero pareciera que la humanidad siempre ha idolatrado a quienes la han hecho perecer. ¡Ese triunfo de uno solo es derrota de todos!

Francisco Barrientos B., Coronado

Respuesta del TSE

En atención a lo expresado por el señor Jaime Morera Monge en su carta del 08/12/2025, me permito agradecerle por la propuesta, que, como toda iniciativa ciudadana en defensa de nuestra democracia, es bien recibida y será considerada. Así también, le indico que el Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED) realiza cada año giras educativas en todo el país. Solo en este 2025 hemos impartido más de 200 talleres, y atendido a más de 3.000 personas, abordando como eje central el proceso electoral 2026.

Además, los votantes tienen la posibilidad de ingresar al sitio web institucional para consultar la fotografía, hoja de vida y planes de gobierno de todas las candidaturas.

En enero próximo, el TSE publicará nuevos pódcasts y materiales sobre la presentación de candidaturas, con el fin de ofrecer información clara y oportuna para un voto informado. Agradecemos nuevamente su interés en mejorar nuestros servicios.

Andrea Fauaz Hirsch, jefa Dpto. de Comunicaciones y Relaciones Públicas

Caos vial en Curridabat

Para nadie es un secreto que el caos vial en Costa Rica es el peor de América y pareciera no tener solución. No se oyen planes de construir hacia arriba: puentes, carriles aéreos como los de la Hispanidad y Juan Pablo II, construidos durante el gobierno de Rodrigo Carazo.

Curridabat está colapsado de lunes a lunes de 5 a. m. a 8 p. m. No es justo que los 78.000 habitantes de Curridabat no puedan cruzar una calle. Los puentes peatonales al nivel de calle le llevan al peatón una eternidad para poder cruzar. Se ha pedido ayuda a MOPT, Conavi, Ministerio de Salud y más instituciones y no han hecho nada.

Por favor, usen el número de placa para desviar tráileres, camiones pesados y tractores, de modo que no entren al centro.

Marjorie González, Curridabat

Caja, deudas y aspirar a un curul

Felicito a La Nación por su editorial titulado “Aspirar a una curul en morosidad con la Caja” (17/12/2025). Si este señor abogado tuviera un poco de vergüenza, renunciaría a ser candidato a una curul por la provincia de Alajuela. A muchos pacientes, si no cumplen con la cuota mensual de aseguramiento en la CCSS, se les priva de la atención o se les cobra por esta. Entretanto, este señor, con una deuda de ¢312 millones a la Caja, parece burlarse de todas las personas honestas del país.

Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro

Ahora es el PANI

El “burumbum” politiquero tejido alrededor de un discurso de la hija del candidato Álvaro Ramos y la posterior “investigación” anunciada por la presidenta ejecutiva del PANI, Kennly Garza, no es más que otra muestra explícita del estilo de gobernar de Rodrigo Chaves al buscar manipular las instituciones públicas y convertir a sus “jerarcas” en vasallos o títeres. Si esto lo hace ahora, con una pequeña representación en la Asamblea Legislativa, no quiero ni imaginar lo que serían capaces de hacer con mayoría parlamentaria. Muchos ticos tenemos claro el inminente peligro que eso implica. Debemos unirnos en las próximas elecciones, para parar lo que sería un nefasto continuismo.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

