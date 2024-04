Ética laboral en la CCSS

Parto de que el movimiento en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) está lleno de buenas intenciones para mejorar las condiciones de trabajo y apegarse al juramento hipocrático, pero ¿qué tal si no es así? El encadenamiento salarial es inmoral. ¿Van a renunciar a él? Lo mejor sería que trabajaran por turnos y no hicieran guardias. ¿Está esta propuesta en la mesa de negociación? La tercerización tiene mala fama y está justificada. Lo que no se hace en el hospital se refiere a la práctica privada, entonces, no lo realizan en el hospital público. Con mucho cuidado hay que separar el grano de la paja. No todos los enemigos de la CCSS están afuera.

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌