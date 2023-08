Esperas desesperantes en clínica de Sarapiquí

En Sarapiquí, estamos a merced del servicio de emergencias de la Clínica de Puerto Viejo. Para asistir, solo piden dos requisitos: estar enfermo y tener paciencia. Lo primero se esfuma cuando pasan tres, cuatro, cinco y hasta más horas (siete, en mi caso) sin ser, por lo menos, examinado por un médico. Lo segundo (la paciencia), los costarricenses de a pie y residentes ya la tenemos bien ejercitada con la Caja.

Es entendible que el problema es estructural; sin embargo, eso no puede servir de excusa para la inacción. Urjo al diputado Pedro Rojas, quien fue alcalde de Sarapiquí durante 12 años consecutivos, a que envíe un oficio al despacho de la presidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, para que la clínica sea intervenida con el fin de agilizar los tiempos de espera por los que ella tanto asegura preocuparse.

Jean Carlos Sánchez Morales, Sarapiquí

Como nativo de San Marcos de Tarrazú (con tilde), donde se produce uno, o quizá el mejor café del mundo, me enorgullece todo lo relacionado con este cantón de la zona de los Santos.

Me siento orgulloso de que la emisión de los chances del martes 8 de agosto se le dedicó a esta tierra generosa por sus 155 años de cantonato.

Un boyero al frente y al fondo un frondoso cafetal son el fiel reflejo de la actividad de este cantón hermano de Santa María de Dota y San Pablo de León Cortés.

El sentimiento no me duró mucho, pues tras observar detalladamente la imagen, noté que no tildaron Tarrazú. Craso error de la Junta de Protección Social de San José (JPS). Ojalá no se repita este tipo de atropellos a nuestra hermosa lengua.

Miguel Á. Barboza Retana, Goicoechea

El negocio de la pólvora debe ser millonario, ya que, a pesar de tratarse de una práctica y diversión retrógradas, aún sigue por la libre. Personas enfermas emocionalmente, con problemas de sueño y temores sufren con esta pseudodiversión.

Las mascotas, las aves y la fauna en general también sufren a raíz de esta vergonzosa tradición, que, por cierto, es apoyada por las municipalidades y las iglesias en los turnos. Es hora de prohibir la pirotecnia, digna del subdesarrollo mental que vivimos.

Donde vivo, en Santo Domingo de Heredia, y alrededores, los fuegos artificiales son infaltables. En los turnos, son los invitados especiales.

José Arias Álvarez, Santo Domingo de Heredia

El lunes 1.° de agosto solicité a Liberty que me pasasen al programa Liberty Total y que me instalaran dos televisores adicionales de televisión digital, pero el viernes todavía no habían tramitado la solicitud. Después de varias conversaciones por WhatsApp, que es manejado por un chatbot, logré que me enviaran un técnico el sábado 6 de agosto, pero vino a arreglar una inexistente avería. Al final, me agendaron una cita con el técnico para este martes 8 de agosto, pero solamente van a instalar un televisor, porque no tienen adaptador para los modelos del año 2000.

Esteban González Ortiz, San Sebastián

El 13 de agosto, los argentinos vamos a las elecciones primarias para elegir las listas de precandidatos de las fuerzas políticas habilitadas para competir en las elecciones generales de octubre.

La polarización es evidente debido a dos proyectos muy diferentes que optaron por reacomodarse en vista del descontento de los votantes. Una realidad de enfrentamientos inútiles frente a un pueblo desesperanzado son la tónica de las primarias.

Espero con ansias que quienes sean seleccionados elijan el camino de pensar primero en la ciudadanía y luego en sus intereses partidarios o personales. Los argentinos lo merecen.

Gustavo Halsband Leverato, Aranjuez

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

