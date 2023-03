Escandalosas fiestas en condominio

Cada vez con más frecuencia, debemos soportar las escandalosas fiestas organizadas por los residentes del condominio Vía Real, en Llorente de Tibás, los fines de semana. A tempranas horas de la tarde, comienzan sus festines con karaoke, gritos y música estridente que se prolonga hasta avanzadas horas de la madrugada, sin ningún tipo de consideración. Hemos llamado al 911 para que la policía intervenga, sin éxito.

Alexánder Rodríguez Zumbado, Tibás

Parque del Este Copiado!

Siempre he hablado y escrito a favor del parque del Este, pulmón de nuestro cantón, y no me queda duda del esfuerzo municipal por mejorarlo. En días pasados, la administradora entendió la necesidad de algunos adultos mayores de parquear, antes de las 8 a. m., en la parte alta, para caminar en terreno plano.

Se aprobó, no sé si de palabra. Yo podía subir sin problemas, pero como a los oficiales los cambian, los nuevos no están enterados y tampoco se les comunica la directriz. El 23 de marzo me devolvieron a la caseta de entrada y debí esperar 30 minutos hasta que llegó la administradora. Pongan orden. Es de sentido común por nuestras edades, pero los oficiales no saben qué hacer y yo los entiendo.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Ayuda municipal Copiado!

Veo y leo que el alcalde de Escazú realiza muy buenas obras en el cantón. Sugiero interceder por la calle San Miguel, porque el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) la tiene olvidada.

Es un desastre vial, por ella corren autos y motocicletas a más de 80 kilómetros por hora y suben y bajan furgones. Pasar de una acera a otra es una hazaña, y lo hacen jóvenes estudiantes, amas de casa y adultos mayores. Insto y sugiero buscarnos un alivio a tal descuido en materia vial.

Carlos E. Aguilar Segura, Escazú

Felicitaciones Copiado!

Felicito al personal médico, de Enfermería y asistentes de pacientes de Emergencias, sala de shock, Salón de Agudos y sala 2 de Observación, del hospital Calderón Guardia, donde del 4 al 9 de marzo me atendieron. Son ángeles que se esmeran en la atención y cuidado de los pacientes.

Ronald Calderón Marín, Goicoechea

Deudas con la CCSS Copiado!

Si una empresa está en mora con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se le impide contratar con el Estado, cuando lo procedente sería eliminar el requisito y que el pago en favor de la empresa se destine a redimir la deuda.

Mario Zamora Coronado, Alajuela

No es justo Copiado!

Mi esposa y yo invertimos no menos de ¢30.000 cada semana en lotería desde que se inició la venta en línea, pero hoy, si lo hacemos el lunes, el sistema avisa que no hay fracciones para el sorteo. Supongo que dan prioridad a la venta de chances del martes. Aún más, el jueves 23 de marzo hice el intento y apareció el mismo avisito. Seguramente, prefieren agotar los chances del viernes.

Así no podremos obtener lotería para el domingo. Sufro ese injusto trato desde hace tres semanas. Peor aún, el sábado, a primera hora, solo ofrecían fracciones de pocos números. Yo diría migajas de pordiosero para quienes hemos sido fieles a la Junta de Protección Social (JPS).

La contradicción es que, lejos de su razón de ser, la institución estimula la especulación: en la calle se vende al doble del precio y más grave es que fomenta la ludopatía, sobre todo en quienes, en vista del problema económico-social que padecemos, abrigan vanas esperanzas y gastan hasta lo que no tienen para el acumulado. ¡No es justo!

Óscar Fernández Venegas, Montes de Oca

Cartas por WhatsApp Copiado!

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204.

Deben enviar copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, o si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.