Es casi imposible matricular cursos en el INA

No entiendo cómo el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) cumplirá su misión si cada vez que ingreso a la plataforma de cursos el sistema indica “cupo lleno”. Tampoco hay un sitio donde consultar el calendario, aunque las fechas sean provisionales, de los períodos de matrícula. Me parece que una institución educativa que pretende contribuir al progreso humano debe publicar todas las fechas de la apertura de los cursos, como lo hacen las universidades y los centros educativos.

Cinthia Santana Sánchez, Cartago

El 18 de enero envié un mensaje por correo electrónico a Servicios de la Municipalidad de Santa Cruz debido a un cobro improcedente, pero no me dan respuesta y en la central telefónica nadie contesta. Solicité ayuda directamente al alcalde, dos veces por WhatsApp, y mis mensajes fueron ignorados. Los contribuyentes que vivimos en el Valle Central no podemos ir a las oficinas centrales.

Félix Montero Agüero, Alajuela

Tigo emitió la factura de enero por ¢59.000 y yo pago mensualmente ¢33.000. Dicen que van a corregir el error a final de mes, pero yo exijo la devolución por no ser el del error y por afectar mi presupuesto. Solo me dicen que llamarán en un lapso de 48 horas. No resuelven lo que ellos mismos aceptan como error.

Mario Valverde Montoya, Montes de Oca

Hace años construyeron un paso a desnivel en la rotonda de Plaza América para instalar un semáforo 100 metros después del puente, y ocasiona presas. Pudieron evitar el problema haciendo que los vehículos salieran por la rotonda y, así, dos semáforos más adelante, habría fluidez.

Por otra parte, ahora es posible pagar con el quickpass en el peaje de Alajuela; sin embargo, aunque destinaron un carril exclusivo, algunos conductores irrespetan las reglas y la administración alega no poder hacer nada. En el peaje de Cartago, en cambio, la gente entiende porque la devuelven por intentar pasar por donde no debe, y los demás, cuando lo ven, siguen las indicaciones. Qué mala educación vial.

Álvaro Valerín Alfaro, Cartago

Soy profesional en ciencias médicas, pensionado, y veo con preocupación la falta de especialistas en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), que realiza un gran esfuerzo en la formación para que luego estos migren hacia otras instituciones, ya que la penalización por no cumplir con el compromiso de laborar en la institución es muy leve y la Sala Constitucional la rebajó más, a pesar de que en otros países se debe pagar una matrícula elevada para la especialidad.

Aquí, durante los años de formación, los estudiantes reciben hasta ¢100 millones en salarios y pagos extras, en perjuicio de los asegurados que esperan en largas listas y hasta fallecen antes de ser atendidos. Es hora de que los colegios profesionales, el Ministerio de Salud y la CCSS afronten la situación de inmediato para buscar una solución y preparar los profesionales que necesita el país. No estoy en contra de la medicina privada, la veo como una buena alternativa, pero debemos crear una sociedad más inclusiva y humana, principalmente con los más vulnerables.

German Alfaro Murillo, Nicoya

