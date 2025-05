¿Es banco o sala de espera?

Soy usuario recurrente del Banco Nacional (BNCR) y a pesar de que trato de hacer todos mis trámites en línea, hay algunos que deben ser presenciales. La sucursal de San Antonio de Belén se ha convertido en una terrible y desesperante sala de espera. En plataforma, donde atienden adultos mayores, de cinco ventanillas solo una ha estado habilitada en el último mes.

La respuesta ante mi reclamo por la lenta atención es “funcionarios incapacitados”. Tan solo un ejemplo de la lentitud del servicio, una vecina que vive a 200 metros del Banco, tomó la ficha N.° 81, pero al ver lo lento del servicio, se devolvió a su casa a tender la ropa lavada. A su regreso, no tuvo que tomar una nueva ficha, porque apenas estaban atendiendo la ficha N.° 79, y conversamos un buen rato hasta su turno. Señores del BNCR, hagan algo. Esta es una sucursal de alta demanda.

William Murillo Montero, La Asunción de Belén

Perseverar en su ser

Hacia el año 1574, el cartaginés Domingo Jiménez, apodado el coplero, fue encarcelado por enfrentarse al régimen represivo del gobernador Anguciana de Gamboa. Logró escapar, pero antes, en son de protesta, dejó escrita una copla que en parte rezaba: “Por no ver mi perdición, parto de esta tierra aflicto, huyendo de faraón a tierra de promisión dexando aquestas de Egipto”.

En 1821, recién independizada Costa Rica, decidió vivir en orden y concordia. Se dio su primera Constitución y adoptó el sistema republicano. Creó jueces constitucionales y un ejército no permanente, “solamente por si es amenazada la seguridad”.

Desde entonces, y sin grandes sobresaltos, ha perfeccionado las instituciones propias de un sistema democrático. Esto le permitió gozar de estabilidad política y un prestigio en la comunidad internacional. En las décadas de 1920 a 1950, promulgó un conjunto de leyes sociales que complementaron su régimen de libertades públicas y así se constituyó en un Estado social de derecho.

Sobre estos sólidos cimientos asentados en roca viva y con fuerte estabilidad, Costa Rica está en condiciones para enfrentar cualquier vendaval, siempre y cuando persevere en su ser y guarde fidelidad a su vocación civilista, liberal y social.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Crianza y resultados

Un día de estos oí lo siguiente y me impactó, porque de niño se respetaba al maestro, al sacerdote y al jefe político. En Villa Colón, allá por 1960, recibíamos Educación Cívica en la Escuela Rogelio Fernández G. y había un respeto absoluto por los padres y las personas mayores.

Consejos para formar a un delincuente en su casa. Desde la infancia, dele a su hijo todo lo que le pida y crecerá convencido de que el mundo entero le pertenece. No le dé educación espiritual; espere a que alcance la mayoría de edad para que pueda decidir libremente. No lo regañe nunca, ni le diga que está mal lo que hace, porque podría crearle complejos de culpabilidad. Recoja todo lo que él deja tirado: libros, zapatos, juguetes, comida; así se acostumbrará a cargar la responsabilidad sobre los demás. Déjelo leer todo lo que caiga en sus manos y cuide que sus platos, cubiertos y vasos estén esterilizados, pero su mente cargada de basura con las redes sociales. Dele todo el dinero que pida para gastar; no vaya a sospechar que, para tener dinero, es necesario trabajar. Satisfaga todos sus deseos, apetitos, comodidades y placeres: el sacrificio y la austeridad podrían producirle frustraciones. Póngase de su parte en cualquier conflicto que tenga con sus profesores, compañeros y vecinos; piense que todos ellos tienen prejuicios contra su hijo. Así, estará formando un pequeño tirano que, con el tiempo, se podrá convertir, en el mejor de los casos, en un vago, o bien en un delincuente.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

