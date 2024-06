Errores de la presidencia

Analizando la situación nacional después de dos años del gobierno de Rodrigo Chaves, uno de sus errores garrafales ha sido dividir el país y colocar a tirios contra troyanos. Las famosas exposiciones de los miércoles vociferan contra lo que se cree divide, cuyo eslogan “divide y vencerás” lo ha hecho siempre.

Los partidos políticos, con todos sus errores, han dejado a lo largo de décadas un país estable, en donde se respetan las decisiones y se apoyan iniciativas valiosas, y nunca han procurado arremeter contra la institucionalidad y su Estado social de derecho.

Es triste ver que hoy se ataca incluso a una empresa que ha sido distinguida mundialmente, como lo es Ad Astra Rocket. La pregunta es qué se ha hecho en dos años ya cumplidos de gobierno. La respuesta: casi nada, y nos esperan otros dos años de dimes y diretes sin logros.

Fernando Villalobos Solé, San José

Respuesta de la Defensoría

Don Carlos Aguilar Segura, en “Cartas a la columna” del 27 de junio, tiene toda la razón sobre la situación del agua. Como defensoría, hemos sido claros en indicar que el 2024 ha sido un año de alerta roja para la crisis del suministro de agua potable. Hemos emitido alertas tempranas al AyA, donde señalamos las falencias que deben atenderse y las vulnerabilidades en la protección de este recurso, pero además, emitimos informes con recomendaciones e incluso criterios técnicos ante la Sala IV para defender los derechos de las personas que requieren satisfacer sus necesidades básicas de higiene, consumo y trabajo. Seguiremos presionando por la aplicación de medidas a corto y mediano plazo.

Ana Karina Zeledón Lépiz

Directora de Calidad de Vida de la Defensoría de los Habitantes

Respuesta de Walmart

En relación con la publicación de don Sergio Solano, del 25 de junio, Walmart Costa Rica aclara que nuestros asociados en el área de cajas disponen de sillas para cuando ellos deseen utilizarlas. Por la naturaleza de sus tareas en esta posición, trabajar sentado puede resultar incómodo y conllevar riesgos adicionales al manipular cargas, debido a giros inadecuados del cuerpo al levantar objetos.

Para garantizar el bienestar y seguridad de nuestros asociados, hemos tomado medidas preventivas ergonómicas, como alternar las posturas, ejercicios físicos, alfombras antifatiga, descansos reglamentarios o capacitaciones en el manejo de cargas, con las cuales aseguramos un entorno de trabajo seguro y ergonómicamente adecuado.

Mónica Elizondo Mora

Subgerenta de Asuntos Corporativos

BCR SAFI

Después de leer el artículo de Carlos Manuel Echeverría del 26 de junio, solo falta hacer énfasis en por qué la Sugeval, teniendo elementos de juicio suficientes desde hace dos o más años, no ha tomado las medidas para sentar responsabilidades por lo sucedido en el fondo de inversión inmobiliario no diversificado de la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del Banco de Costa Rica.

¿Dejarán que prescriba y que quede impune el daño causado a cientos de inversionistas que pusimos nuestra fe en las empresas públicas y en quienes las supervisan?

José María Arce Espinach

Pavas

Retraso en entrega de placa

Es una informalidad que después de un año de haber comprado un Tiggo 4 Pro en la agencia Coricar no me hayan entregado la placa y tuvieran que cambiarme el AGV por vencimiento. Cuando pregunto por el trámite, buscan excusas, sobre todo con el cambio de dueño; sin embargo, ya tuvieron que haberlo solucionado, no hay justificación. Además, hubo un aumento significativo en el costo del mantenimiento.

Fabián Briceño Artavia

Heredia

