Enero y las largas filas de adultos mayores en las municipalidades

Viendo, año tras año, las filas de adultos mayores frente a la Municipalidad de Alajuela, al igual que en todas las demás municipalidades del país –cada enero, para tramitar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles, por poseer una sola propiedad– sugiero, para evitar dicho suplicio y pérdida de tiempo, que este trámite se haga de oficio en cada municipalidad. Como lo indica la Ley de Simplificación de Trámites, esa información es estatal y de acceso para las municipalidades, las cuales pueden saber cuántas propiedades tiene cada contribuyente.

Por eso, no veo lógico en que cada enero se les pida hacer la fila, llenar formularios, entregar copia de la cédula. Veamos cómo lo hacen en los países desarrollados, utilizando la computación para facilitarles la vida a los seres humanos. ¿Dónde quedaron el sentido común y la consideración, señores alcaldes y políticos de los concejos municipales, el Ministerio de Hacienda y demás involucrados?

Randall García C., Alajuela

Cierre del TEC al público

El cierre de las instalaciones del TEC al público visitante es una decisión institucional tomada con asesoría de las instancias nacionales expertas en seguridad, con el objetivo de salvaguardar la vida de las personas estudiantes, funcionarias y sociedad civil que estamos en los campus y centros académicos.

Históricamente, el TEC ha sido un espacio abierto para que las familias costarricenses disfruten del deporte, la relajación y el esparcimiento. No obstante, la crisis de seguridad que afronta el país también nos afecta y nos exige actuar con responsabilidad. Trabajamos junto con las autoridades nacionales, generando las condiciones por implementar en el corto, mediano y largo plazo, así como la coordinación para el regreso a clases de más de 12.000 estudiantes.

Llamamos a la comprensión y reflexión sobre la crisis que vive el país. La seguridad nos afecta a todas las personas.

Vivian García Paniagua, Relaciones Públicas del TEC, Cartago

Respuesta de Hospital Metropolitano

Le respondemos al señor José Matamoros Coto en relación con su carta, publicada el 25 de enero. En el Hospital Metropolitano, hemos revisado la situación descrita y se activaron las medidas correctivas correspondientes para que las obras de remodelación en nuestra sede de Liberia cumplan estrictamente con los protocolos de seguridad. Lamentamos cualquier inconveniente que estos hechos pudieran generar y ofrecemos nuestras sinceras disculpas.

Mónica Nagel, directora de Asuntos Corporativos de Grupo Montecristo

Honor a quien honor merece

Desde hace 50 años, los Juegos Deportivos Nacionales cumplen cada año con su cometido: incentivar a los jóvenes a dedicarse al deporte y alejarse de prácticas nocivas para la salud física y mental. Sirven, además, como semillero para la aparición de nuevos prospectos que nos representen dignamente en el ámbito internacional.

Merecen especial reconocimiento los comités distritales y cantonales, el comité organizador, las asociaciones deportivas, el Icoder, pese a sus inconsistencias, y, por supuesto, la materia prima (que aportan por los atletas, su disciplina y el apoyo familiar).

La logística que exigen estas justas no es cosa fácil: su organización, entrenamientos previos, viáticos, vestimenta, alimentación, estadía, instalaciones, premiación, delegados, fiscales.

Tristemente, mucha de la infraestructura, por la que se ha invertido mucho dinero, no recibe buen mantenimiento y hoy se halla en franco estado de abandono.

Melvin Edo. Cavero Araya, La Florida de Tibás

