Enero y las largas filas de adultos mayores en las municipalidades

Cada año es lo mismo: largas colas de gente en las municipalidades para tramitar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles por poseer una sola propiedad

Viendo, año tras año, las filas de adultos mayores frente a la Municipalidad de Alajuela, al igual que en todas las demás municipalidades del país –cada enero, para tramitar la exoneración del impuesto de bienes inmuebles, por poseer una sola propiedad– sugiero, para evitar dicho suplicio y pérdida de tiempo, que este trámite se haga de oficio en cada municipalidad. Como lo indica la Ley de Simplificación de Trámites, esa información es estatal y de acceso para las municipalidades, las cuales pueden saber cuántas propiedades tiene cada contribuyente.








