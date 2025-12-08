¿En qué consiste la ‘mano dura’ de Rodrigo Chaves?

El pasado 30 de noviembre, Laura Fernández dijo que continuaría con la “mano dura” del presidente Chaves. Y uno se pregunta: ¿qué significan realmente esas palabras, en la práctica?

La “mano dura” de Chaves fue con la que se dio en el pecho frente a la Asamblea el 14 de noviembre diciendo que, al atacarlo a él, se ataca el espíritu de la Constitución y se ataca la democracia. Y, sin embargo, fue con esa misma mano con la que mandó a silenciar, tan solo tres días antes, la manifestación pacífica y amparada en la Constitución de agricultores preocupados por la precarización de su forma de vivir. ¿Será la “mano dura” que dice tener contra la delincuencia, mientras en su mandato la inseguridad solo aumenta, o ya olvidamos los 880 homicidios del año pasado?

Chaves solo usa la “mano dura” contra el pueblo y sus instituciones más importantes. Y si Fernández se refiere a eso, entonces le creo, pero ¿en verdad, necesitamos más de lo mismo?

Brett Jiménez Arroyo, San Pedro

Una idea para el TSE

Para que la ciudadanía identifique con claridad a los partidos políticos y a sus candidatos, me permito presentar una sugerencia que, además de educativa, podría convertirse en una actividad cívica atractiva para todo el país.

Propongo que el TSE organice un concurso popular en parques o espacios públicos de las siete provincias, donde los participantes –sin distinción de edad– puedan acercarse a un puesto del Tribunal. Allí se tendrían en un saco cerrado las banderas, en pequeños cartones, de los partidos políticos inscritos, y el concursante deberá sacar una bandera e indicar el nombre del partido y el nombre respectivo del candidato o candidata. Por cada respuesta correcta, se gana cierta suma de dinero. Cada participante tiene derecho a sacar, de una en una, un máximo de siete banderas.

Esta dinámica fortalecería la educación cívica, aumentaría la recordación de las agrupaciones políticas, fomentaría la participación democrática y acercaría el proceso electoral a las comunidades de manera amena y accesible. Además, permitiría al TSE innovar en sus esfuerzos de divulgación mediante una actividad lúdica, ciudadana y altamente visible.

Jaime Morera Monge, Alajuela

Tres galardonados

El pasado 2 de diciembre, les fue conferida la Honorable Condecoración con la Orden de la Estrella de Italia a tres reconocidas personalidades de Costa Rica: la señora Sonia Picado, el señor Bruno Stagno y el señor Rubén Hernández Valle.

La Orden es una prestigiosa condecoración del Gobierno de Italia para premiar a quienes se han destacado por méritos extraordinarios en los campos del arte, la literatura, la ciencia, la filantropía y el servicio público.

La condecoración es conferida por el presidente de la República y el señor embajador resaltó, durante el acto, la gratitud y admiración de Italia hacia aquellos que han hecho una contribución significativa a la sociedad y a la promoción de los valores italianos en el mundo.

Para los tres vaya nuestra gratitud imperecedera por poner tan en alto el nombre de Costa Rica.

Fernando Villalobos Sole, San José

Publicidad engañosa

Correos de Costa Rica, a través del servicio de Box Correos, ofrece un programa de fidelización, el cual tiene publicidad engañosa. Se indica en la página web, así como en el punto 7 del reglamento publicado, que el mínimo de puntos para hacer redención son 50; sin embargo, al tratar de aplicarlo, indican que el mínimo son 300 puntos.

Rodrigo Montero Chaves, Desamparados