Cartas

¿En qué consiste la ‘mano dura’ de Rodrigo Chaves?

El pasado 30 de noviembre, Laura Fernández dijo que continuaría con la ‘mano dura’ del mandatario. Pero, ¿qué significan realmente esas palabras?

Por Redacción de La Nación

El pasado 30 de noviembre, Laura Fernández dijo que continuaría con la “mano dura” del presidente Chaves. Y uno se pregunta: ¿qué significan realmente esas palabras, en la práctica?








