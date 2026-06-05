Cartas

En Ortopedia del México, parece que cada mes operan menos

En enero del 2026 avancé 99 lugares; en febrero, 62; en marzo, 27; en abril, 23; y en mayo, apenas 14. Es decir, la situación va de mal en peor

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Por Redacción de La Nación

Ingresé a la lista de espera para una cirugía de columna vertebral en el Hospital México en octubre de 2022. Es decir, tengo 3 años y 7 meses esperando mi operación.








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