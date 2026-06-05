En Ortopedia del México, parece que cada mes operan menos

Ingresé a la lista de espera para una cirugía de columna vertebral en el Hospital México en octubre de 2022. Es decir, tengo 3 años y 7 meses esperando mi operación.

Sin embargo, en lugar de mejorar, la lista en el servicio de Ortopedia de ese hospital está empeorando. En enero del 2026 avancé 99 lugares; en febrero, 62; en marzo, 27; en abril, 23; y en mayo, apenas 14. Es decir, la situación va de mal en peor.

En vez de aumentar la cantidad de cirugías para que la lista avance más rápido, cada vez operan menos. ¿Qué está haciendo la Jefatura de Ortopedia?

Rosa María Jiménez López, barrio Los Manzanos, la Uruca

Demuestre quién lleva las riendas

Me encantaría –y creo que a todo nuestro pueblo también–que la señora presidenta, Laura Fernández, realizara un buen gobierno, por el bien de Costa Rica. Sin embargo, le será muy difícil mientras tenga a su lado a un ministro que, con su prepotencia, exabruptos, arrogancia e irrespeto –lo cual ya se veía venir desde su nombramiento–, truncará todo intento de diálogo con la oposición.

Costa Rica progresará si se trabaja con respeto y en equipo con los demás poderes e instituciones. De lo contrario, no habrá avance en ninguna negociación y doña Laura estará siempre nadando contra corriente, porque tendrá frente a sí una pared contra la que se estrellará cualquier intento de diálogo.

Doña Laura, usted es la presidenta y debe actuar como tal, sin subordinados que ignoren su investidura. Demuestre quién lleva las riendas.

Ana Isabel Vallejo F., Heredia

Obsequio de cervezas en vía pública

Resulta preocupante que, al finalizar el concierto de Ed Sheeran el pasado 30 de mayo, un camión identificado con la marca Heineken estuviera regalando cervezas en plena vía pública, a escasos 100 metros del Estadio Nacional, sin ningún tipo de control ni solicitud de cédulas de identidad.

A este concierto asistieron miles de menores de edad y familias enteras, por lo que muchos pasaron frente a esa activación promocional.

Además, el vehículo bloqueó la salida de un estacionamiento y sus responsables se negaron a moverlo hasta que intervino la Fuerza Pública.

Me surge una inquietud: si estas empresas deben cumplir la ley y promover el consumo responsable, ¿quién fiscaliza estas prácticas y qué consecuencias existen cuando incumplen esas normativas?

Katherine Rodríguez Mora, Colima de Tibás

Magistrados suplentes

El 1.° de junio presenté ante la Asamblea Legislativa una gestión ciudadana por la falta de nombramiento de magistraturas suplentes de la Sala Constitucional. Mi preocupación es que esta omisión puede afectar casos urgentes en salud, libertad personal, contratación pública, propiedad, ambiente y otros derechos fundamentales.

Al mismo tiempo, se informa públicamente de que varios magistrados propietarios llevan más de una década en el cargo. La pregunta ciudadana es inevitable: ¿cómo es posible que algunos puestos se prolonguen por tantos años, mientras nombramientos urgentes para el funcionamiento pleno de la justicia constitucional no se concretan? No se trata de atacar la independencia judicial, sino de pedir transparencia, renovación, rendición de cuentas y justicia pronta y cumplida para todos los costarricenses.

Édgar Granados Redondo, Atenas, Alajuela

Médicos sin mística

A la gran mayoría de adultos mayores nos llega una etapa en la vida en que vivimos en función de la medicina y los médicos para sobrellevar las dolencias propias de la edad.

Pero muchos de los médicos actuales se han olvidado de su juramento y de su ética, y se han mercantilizado de tal manera que solo piensan en dinero. Su fin es trabajar donde puedan ganar más dinero, no donde puedan ayudar a una sociedad necesitada de sus servicios.

Es increíble cómo, en la consulta privada, a veces por una dedicación de 20 minutos, cobran hasta ¢75.000. Por eso faltan médicos para la atención en la CCSS: todos se van adonde mejor calienta el sol (¡y el dinero!).

Igualmente, es muy difícil encontrar un médico que, en la consulta, se interese por investigar a fondo el origen del problema de salud del paciente. Quizá algo de origen emocional, por estar viviendo una situación problemática, un momento difícil, una situación familiar especial, etc. Esto no sucede; el médico solo quiere atender rápido. Por eso, pronto le receta una nueva pastilla, ¡otra más!, y ¡que entre el siguiente!

Soledad Rojas Rodríguez, Curridabat

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