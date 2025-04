En Migración, nadie contesta teléfonos ni responde correos

En los números de teléfono de la Dirección General de Migración que aparecen en su página oficial nadie contesta o salen fuera de servicio, y las direcciones de correo electrónico tampoco parecen funcionar, o será que no responden los correos. Ni siquiera su Contraloría de Servicios tiene un número de teléfono o correo donde plantear una consulta o queja, y pese a que esta institución es parte del Ministerio de Gobernación, no aparece en el directorio interno de ese ministerio.

Es importante que Migración haga pública alguna manera fiable y eficiente de poder establecer comunicación con el personal, sin tener que desplazarse a su sede, en la Uruca.

José Francisco Bonilla Ureña, Curridabat

Protección al roble

Toda la vida admiré el paisaje de Dota y sus alrededores. Sin embargo, en la última visita, sentí cierto desencanto, sobre todo porque yo había visto y leído que en esa región crecía en forma natural el roble quercus, un árbol milenario robusto, hermoso y longevo, que embellecía el paisaje del entorno y al que no en vano se le apodó “el León del bosque”.

Cuando se trazó la ruta de la carretera Interamericana, en 1942, se logró apreciar en la zona de Copey un verdadero santuario, con robles de más de 50 metros de altura. Tanto así que biólogos y botánicos, nacionales y extranjeros, aseguraron estar en presencia de los robles más altos del mundo e inscribieron su nombre científico como Quercus copeyensis.

Por falta de protección, hoy el admirado roble está en extinción, víctima de carboneros y madereros. Por otra parte, el valor comercial de la madera de ciprés ha dado impulso al cultivo masivo de este árbol, en perjuicio de la belleza paisajística del lugar y la salud de sus suelos.

Creo, sin embargo, que no todo está perdido y se debe luchar con esperanza, por salvar lo que aún queda. El roble, símbolo de fortaleza y salud, de grueso tronco y frondoso follaje, está esperando en silencio que se le declare patrimonio natural.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

Publicidad engañosa

Como adulto mayor, consciente de mis necesidades y tratando de aprovechar al máximo los beneficios que algunas instituciones brindan, acudo desde hace años a farmacia Saba, para quien soy un cliente regular que invierte en su salud una suma considerable periódicamente.

Una publicidad que considero engañosa decía: “Recibí 10% de descuento adicional e inmediato los miércoles”. Procedí a solicitar tal beneficio y me atendió el propietario, quien aseguró que había un error de interpretación, dado que ese descuento no aplica con el 5% que se ofrece regularmente. Considero que la redacción es incorrecta y poco clara, pues la palabra “adicional” se presta para confusión. Lo correcto, entonces, habría sido que dijeran: “10% de descuento los días miércoles y 5% los demás días de la semana”.

Los encargados se limitan a defender su posición sin considerar que el texto de su publicidad no es lo suficientemente claro y da pie a reclamos. Es una lástima que hayan perdido a un cliente de tantos años por un error que no reconocen.

Ricardo Cedeño Vargas, San Antonio de Belén

Porqué de cobro

Dado que no he podido comunicarme con nadie en el banco BAC, aprovecho este medio para preguntarles por qué me siguen cobrando el seguro de una tarjeta vencida.

Luis Camacho, Sabanilla de Montes de Oca

Gracias, Dekra

Agradezco a la empresa Dekra todas sus atenciones en la solución del problema por el cual publiqué mi inconformidad en esta sección el pasado 23 de marzo.

Roberto Sáenz E., Cartago

PriceSmart más caro

Soy cliente de PriceSmart desde hace varios años, pero recientemente he notado un aumento exagerado de los precios. Por ejemplo, el Ensure de vainilla tradicional valía, el 10 de enero, ¢38.995, y ahora cuesta ¢42.995; o sea, le aumentaron ¢4.000 en menos de un mes, un relajo. Estoy considerando seriamente no volver a comprar ahí.

Julián Saborío Herrera, San Rafael de Escazú

