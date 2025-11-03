Cartas

En lugar de decir; ‘Y ahora, los deportes’, sean honestos y digan: ‘Y ahora, el fútbol’

Los noticieros olvidan que en Costa Rica somos muchos los seguidores del baloncesto, el ciclismo, el voleibol, el tenis, la natación y el atletismo. ¡No solo existe el fútbol!

Por Redacción de La Nación

La frase “Y ahora, los deportes”, usada por que muchos periodistas de televisión, es totalmente risible para miles de seguidores de otros deportes que no son fútbol. Por qué anuncian “los deportes” si solo van a presentar información de fútbol nacional. Si no hablan de partidos, hablan de entrenamientos, de jugadores, de estadios. Pero todo es fútbol. Y si no hay jornadas de fútbol nacional, entonces hablan del fútbol internacional. Lo cierto es que excluyen todos los demás deportes, aun cuando son las finales.








