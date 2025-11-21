Cartas

En lucha con la burocracia para obtener mi título universitario

Estoy en la etapa final para optar por un título en la UCR, pero me frenan una serie de requisitos administrativos supeditados a trámites lentos y procesos poco claros

Por Redacción de La Nación

Deseo manifestar mi profunda preocupación y disconformidad ante las constantes trabas burocráticas que, de manera reiterada, afectan a estudiantes que estamos próximos a culminar nuestros estudios universitarios. En mi caso específico, actualmente me encuentro en la etapa final para optar por mi título en la Universidad de Costa Rica (UCR), con la tesis ya terminada y lista para ser defendida. Sin embargo, me he visto limitado por una serie de requisitos administrativos que, lejos de facilitar la finalización del proceso, parecen diseñados para retrasarlo.








