En los postes de la General Cañas, se vende de todo

La General Cañas, al acercarse al Hospital México, está repleta de banderines publicitarios sobre los postes de alumbrado público. Tales postes, que dividen los carriles, pertenecen al Estado costarricense. Se promociona leche condensada, herramientas para la casa y cuanto producto usted imagine.

Esos postes, que desde los años ochenta solo se usaban para las banderas de Costa Rica durante las fiestas patrias, cambios de poderes o actividades internacionales, ahora también se negocian.

Regular la publicidad exterior en el espacio público de un país que se declara ambientalista es un paso pendiente que naciones desarrolladas ya dieron desde hace décadas, en favor de la seguridad en las carreteras y la limpieza visual en ciudades y zonas rurales.

Alejandro Vargas Johansson, Naranjo

Caja de ANDE responde

En respuesta a la carta del señor José Bernal Villalta Mora (16/5/25), la Contraloría de Servicios de Caja de ANDE trató de localizarlo, según datos registrados en nuestra base de datos, pero no fue posible lograrlo. Continuamos pendientes de establecer la comunicación respectiva.

Caja de ANDE es una entidad financiera regulada que debe acatar la normativa establecida por la Superintendencia General de Entidades Financieras.

Natalia García Salas, periodista Caja de ANDE

Puente de Guardia

Un completo caos vial en ruta 21 produce el viejo puente de Guardia sobre el río Tempisque, por hundimiento de la estructura. Sin duda, es consecuencia del descuido, abandono de años, falta de planificación y evaluación, lo que trajo serios problemas estructurales. Dicho paso constituye la principal vía de acceso de Liberia al aeropuerto Daniel Oduber, a las playas y pueblos de Carrillo, Santa Cruz y Nicoya. Ha generado que buses y camiones tengan que usar el puente La Amistad como vía alterna para llegar a las ciudades y comunidades de la provincia de Guanacaste y la Península.

Ante la inhabilitación para el tránsito de buses, los pasajeros tienen que hacer transbordo en ambos sentidos, gracias a convenios con las líneas autobuseras. Esperemos que el MOPT y Conavi resuelvan este grave problema pronto, ya que afecta al sector turismo, el comercio, los servicios, el sector agrícola, y la salud y educación de Guanacaste.

Urge la remodelación del puente con más carriles, ya que el tránsito por esa zona es de gran volumen debido al crecimiento urbanístico, industrial y turístico.

José Rugama Hernández, San José

Sí a la doble postulación

Respeto, pero no comparto la opinión de Julio Vindas (Cartas 22/5/25) cuando asevera que las “dobles postulaciones” permitidas por el TSE, son una práctica “amañada e indigna… propia de los que solo velan por sus propios intereses…”. No es justo generalizar ni etiquetar a los candidatos involucrados, porque estaríamos desacreditando a los partidos políticos que representan.

En anteriores elecciones, gracias a que estuvo vigente esta práctica (y que, como muchos otros votantes, no soy militante de un partido político), pude “quebrar el voto”. Esta opción hizo posible que los candidatos que no alcanzaron suficientes votos para la presidencia postulen por una diputación y representen dignamente a los ciudadanos y a su partido en la Asamblea Legislativa. Confiemos en que sí les interesará solucionar “la miseria de los demás”.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

También libre como el viento

El artículo de Soledad Rojas Rodríguez (publicado en la sección de Opinión el jueves 22 de mayo) me cautivó. Todas sus experiencias infantiles en la casa de campo me llevaron a recordar mi infancia. El contacto constante con las plantas y los animales, la cocina de leña, el aguadulce en el corredor y las bañadas en el río, todo lo que ella describió, tan auténtico, me llenó de nostalgia porque también yo viví así en el campo cuando fui niño. El escrito de Soledad podría servir para escribir un bello libro. Gracias, Soledad.

Édgar Suárez Bolaños, Zapote

