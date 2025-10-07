Cartas

En los hoteles de Guanacaste, las celebraciones patrias nunca se sienten

Pasaron los meses de julio y setiembre, que incluyen fechas patrias que todo el país conmemora, pero en los hoteles no realizan ninguna actividad cultural propia de estas efemérides

Por Redacción de La Nación

Es preocupante ver que, en la mayoría de los hoteles de Guanacaste que visito, promocionen nuestras bellezas naturales pero no nuestra cultura e idiosincrasia.








