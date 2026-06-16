Cartas

En la CCSS, mandan los que solo quieren ganar horas extra

No ha habido Juntas Directivas capaces de hacerse respetar ante la oposición de los ‘extristas’

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Por Redacción de La Nación

Un paciente murió porque el médico de la Caja aplazó la operación del corazón para ganar ¢600.000 por horas extra. Esto lo afirmó una cardióloga de la institución. Han pasado varios días y ningún político ha reaccionado: ni diputados, ni la presidenta, ni la ministra de Salud. Obviamente, no podían reaccionar la presidenta ejecutiva ni los directivos de la Caja.








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