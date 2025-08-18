En Heredia, pedimos a gritos ayuda de Tránsito

Le pido a la Dirección de Tránsito de Heredia, por favor, que en horas pico colabore para que sea menor el desastre vial que se da todos los días para salir de Heredia.

Frente a la Universidad Hispanoamericana, ¡una ayuda urgente, por favor! Es algo pavoroso, casi catastrófico, atravesar ese cruce –que, de feria, también es ferroviario–. Hay que meterse a la mitad de la línea férrea para ver en qué momento alguien le da campo a uno.

Da congoja y vergüenza que en este país no haya progreso, ni innovaciones ni mejorías. En materia de infraestructura vial, seguimos atrasadísimos. Y aquí nadie dice ni hace nada, nadie se queja. Ah, pero para verificar que pagamos el marchamo cada año, ahí sí aparecen los policías desde el 1.° de enero.

Martín Marín, Heredia

