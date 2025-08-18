En Heredia, pedimos a gritos ayuda de Tránsito

Le pido a la Dirección de Tránsito de Heredia, por favor, que en horas pico colabore para que sea menor el desastre vial que se da todos los días para salir de Heredia.
Frente a la Universidad Hispanoamericana, ¡una ayuda urgente, por favor! Es algo pavoroso, casi catastrófico, atravesar ese cruce –que, de feria, también es ferroviario–. Hay que meterse a la mitad de la línea férrea para ver en qué momento alguien le da campo a uno.
Da congoja y vergüenza que en este país no haya progreso, ni innovaciones ni mejorías. En materia de infraestructura vial, seguimos atrasadísimos. Y aquí nadie dice ni hace nada, nadie se queja. Ah, pero para verificar que pagamos el marchamo cada año, ahí sí aparecen los policías desde el 1.° de enero.
Martín Marín, Heredia
AgradecimientoGracias a la Asociación Bancaria Costarricense, con el apoyo de la Fundación Omar Dengo, aproximadamente 30 adultos mayores tuvimos el privilegio de recibir un excelente curso básico de Internet durante 10 semanas, en las instalaciones del Scotiabank. Entre otros temas, el curso “Tu banca a un clic” incluyó herramientas para identificar fraudes, acceso a plataformas digitales, etcétera. Todo se desarrolló en un ambiente de respeto, empatía, disposición y compromiso. Muchas gracias a la señora Hanixia Naranjo, gerente de Patrocinios y RSE, y a todo el grupo de voluntarios. ¡Que Dios los bendiga!Marietta Ortiz Soto, Sabana Sur
MegaabanicoSaber que hace 14.000 años, en la cima de los volcanes cerca de Guápiles había hielo, es algo sorprendente. Como guapileños, desde niños pasamos rodeados de toda esta red de ríos, por lo que conocer más sobre la formación y evolución del megaabanico nos hace entender el porqué de sus formas serpenteantes. Gracias a Emma Tristán (“Ríos nómadas, en” La Nación, 10/08/2025) por compartir sus conocimientos de una manera tan enriquecedora y amena de leer.Ricardo Brenes González, Guápiles
Tráficos y DekraCon el crecimiento desmedido de la flota vehicular –más y más carros e incontables motocicletas–, se hace necesaria una mayor supervisión en las vías, pero la cantidad de inspectores de Tránsito no ha crecido en la misma proporción y, en puntos problemáticos por todos conocidos, brillan por su ausencia. Otro problema: Dekra sigue con los mismos horarios. Debería trabajar los domingos y, además, tener un carril solo para reinspecciones. Los usuarios que tienen que volver solo porque su vehículo no pasó a causa de una luz quemada, deben chuparse de nuevo la larga fila.Rafael Aguilar Sagot, La Unión de Cartago
Repuestos GiganteEl 9 de agosto, a eso de las 2 p. m., visité la tienda Repuestos Gigante de Alajuela para comprar un producto. Este fue facturado, supuestamente con mi nombre, pero a la hora de cancelar no apareció ninguna factura a mi nombre. Reclamé al facturador, quien hizo el proceso de nuevo, y una vez más, no apareció la factura en la caja. Pésima atención al cliente por parte del personal, porque en otro negocio habrían solucionado el problema. A ese sitio no volveré.Jorge Salas Oviedo, Alajuela centro