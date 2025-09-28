Cartas

En el Banco Nacional reinan la inoperancia y el ‘qué me importa’

Tras un episodio de carterismo fuera del país, ha sido notorio el contraste entre la eficiencia de un banco privado y la tardanza y desinterés del BN

Por Redacción de La Nación

En abril pasado, fui víctima de carterismo fuera del país. Me robaron una tarjeta de crédito del Banco Nacional y otra de un banco privado. Los reclamos para que fueran aplicados los seguros fueron puestos hace cinco meses en ambos bancos, incluyendo la denuncia realizada ante la Policía de la ciudad.








