En Cartago, pedimos al TEC explicaciones y transparencia

A inicios de los años 70, los cartagineses lucharon con determinación por la fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en esta ciudad. Desde entonces, el TEC ha ocupado un lugar especial en Cartago, no solo por su excelencia académica, sino por su ejemplar servicio a la comunidad, mandato que le impone su ley de creación. Y parte de esto, es haber abierto su campus durante décadas como un espacio de recreación, salud y convivencia para la población.

Desde hace casi tres meses, con ocasión de amenazas anónimas que no se concretaron, el TEC decidió cerrar el acceso del campus de Cartago a la comunidad. Una medida comprensible en un primer momento, pero cuya prolongación plantea una pregunta legítima: ¿es razonable y proporcionado mantener cerrado por meses un espacio que, históricamente, ha sido utilizado de forma pacífica y respetuosa?

Esta inquietud se profundiza al observar en redes sociales un video de una candidata a diputada grabado dentro del campus. Desconozco cuándo se filmó o bajo qué autorización, pero como ciudadano, confío en que no haya ocurrido durante el cierre general ni debido a un trato diferenciado. Los cartagineses merecemos una aclaración oportuna y transparente por parte del TEC.

Osvaldo Vega Madriz, Cartago

Polarización y voto

Aquellos ciudadanos que han hablado mal del bipartidismo y han tachado de corruptos a todos sus gobiernos, deberían tragarse sus palabras. Aunque no fueron gobiernos perfectos, siempre lucharon por construir un país de paz, justicia y libertad. Hoy, nuestro país, que por décadas fue admirado internacionalmente por su sólida democracia, ha sido secuestrado por el matonismo y las aspiraciones de autoritarismo. Por eso, insto a los ciudadanos honestos y de bien a ejercer su sagrado derecho al voto el domingo.

Álvaro Ed. Vallejo Fuentes, Heredia

Parálisis en Ministerio de Trabajo

Todo empleado espera que, al recurrir al Ministerio de Trabajo, le ayuden, le resuelvan o, al menos, lo orienten en cómo afrontar una determinada situación laboral. Como patrono, yo también esperaba eso. Pero, desde junio de 2025, presenté una gestión por faltas graves de una empleada embarazada y nos respondieron cuatro meses después, pero solo para pedir más información. Este mes de enero, acudí por un caso similar y adjunté todos los requisitos y pruebas necesarias, pero, al parecer, tampoco habrá una pronta respuesta.

Erick Gómez Torres, Hatillo

Un peligro inminente

Tuve una muy mala experiencia al transitar de noche de Dominical al río Tárcoles. En la carretera no había absolutamente nada reflectivo, ni en la vía, ni en los alrededores y, además, se carece de señalización adecuada que advierta sobre puentes o curvas.

Pude manejar con relativa seguridad solo porque conozco la ruta, pero para los turistas y los conductores nacionales que transitan poco por esa zona, la situación resulta sumamente peligrosa. La ausencia total de elementos reflectivos y señalización nocturna incrementa el riesgo de accidentes graves.

Es preocupante que una vía tan transitada, especialmente por visitantes, no cuente con las condiciones mínimas de seguridad vial.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

‘Quebrar el voto’

Según la última encuesta de CIEP-UCR, solo un 54% de los electores ya decidió por quiénes votar para diputados. Según el mismo estudio, el 23,7% prefiere “quebrar el voto”. Opino que esta práctica podría conducir a un buen equilibrio en el Congreso.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.