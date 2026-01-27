Cartas

En Cartago, pedimos al TEC explicaciones y transparencia

¿Es razonable y proporcionado mantener cerrado por meses un espacio que, históricamente, ha sido utilizado de forma pacífica y respetuosa?

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

A inicios de los años 70, los cartagineses lucharon con determinación por la fundación del Instituto Tecnológico de Costa Rica en esta ciudad. Desde entonces, el TEC ha ocupado un lugar especial en Cartago, no solo por su excelencia académica, sino por su ejemplar servicio a la comunidad, mandato que le impone su ley de creación. Y parte de esto, es haber abierto su campus durante décadas como un espacio de recreación, salud y convivencia para la población.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.