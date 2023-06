Empresa equivocada

Solicité un servicio de transporte a una de las empresas que utilizan aplicaciones para tal fin. Usualmente pago en efectivo, pero esta vez me solicitaron el número de mi tarjeta como medio para corroborar mi identidad. No me arriesgué, pero cabe aclarar a las compañías de este tipo que el único documento para comprobar la identidad de la persona es la cédula, que solo puede expedir el Tribunal Supremo de Elecciones.

