Cartas

Emitida tarjeta de crédito que nunca pedí

Reporté la situación y se me indicó que era un error, pero el proceso continuó hasta el punto de intentar entregarla en mi domicilio

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Por Redacción de La Nación

Resulta preocupante que una entidad financiera como el BAC esté emitiendo tarjetas de crédito sin un consentimiento claro y verificable del cliente. En mi caso, se generó una tarjeta a mi nombre sin haberla yo solicitado. Aunque el 4 de marzo reporté la situación y se me indicó que era un error, el proceso continuó hasta el punto de intentar entregarla en mi domicilio. A la fecha, ha pasado más de un mes sin una solución efectiva.








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