Embudo en peaje de Alajuela

Es muy lamentable, molesto, tedioso e inconcebible soportar las grandes presas diarias en los peajes, muy especialmente antes de llegar al aeropuerto Juan Santamaría. Qué vergüenza es que los extranjeros y costarricenses deban esperar 20 minutos o más para pasar. ¿Y si tenemos urgencia porque debemos tomar un vuelo?

Deberían quitar el peaje, que de todas formas es regalar el dinero al fisco porque la vía no muestra ninguna mejora, los dos o cuatro carriles se convierten en un embudo que frena el tránsito; además, falta información sobre cuál carril es solo para vehículos con pase electrónico, cuál es mixto o cuál únicamente para efectivo. En síntesis, un horror más del tercer mundo, sin ofender.

Anabelle Araya García, San José

Se han editado muchos libros sobre costarriqueñismos que, en general, contienen errores de concepción y descripción. Hasta a especialistas y gente titulada en asuntos idiomáticos se les hace difícil diferenciarlos del español internacional o estándar. Tal es el caso de uno que contiene trescientos errores al creer el autor que son costarriqueñismos sin serlo. Tengamos vergüenza lingüística.

Rigoberto Guadamuz Monge, Desamparados

No entiendo cuál es el motivo de los problemas al dar citas para la renovación de licencias de conducir y pasaportes en el BCR, y de ultrasonidos y placas de rayos X en la CCSS.

Recientemente, renové la licencia en la sucursal que queda en Terramall, yo era el único en la ventanilla y no tardé ni cinco minutos. Igualmente, me sucedió en el hospital Max Peralta, adonde fui a que me realizaran un ultrasonido. Éramos tres pacientes y en menos de veinte minutos ya estábamos fuera todos.

No sé si topé con suerte, pero la impresión que me da es que no se aprovecha el tiempo para la atención de más personas.

Carlos Campos Ureña, Tres Ríos

Con el provocativo título ”La ideología de género no existe”, la joven activista de 16 años Mia Fink Uleth (18/4/2023) cuestionó la supuesta existencia de este movimiento, calificó el término de anticuado y lo encasilla como un tema de conversación entre sectores conservadores y de derecha. Asegura que “la homofobia, transfobia y machismo están detrás del ‘invento’ de la ideología de género”.

Sí existe y es objeto de acalorados debates a escala mundial por sus implicaciones sociales, educativas, políticas, legales e incluso económicas. Debe ser abordado sin caer en generalizaciones que parecen ignorar los avances en la legislación costarricense en defensa de los derechos de la mujer, el matrimonio entre miembros del mismo sexo, la discriminación y la inclusión.

No debemos sentirnos culpables si no coincidimos con conceptos o enfoques en los que nadamos contra la corriente. No se trata de demoler una cultura específica y comportarnos como una minoría. Como expresa Mia, “creer en los derechos de cada quien a vivir como quiera no es una ideología, es sentido común”. Ojalá esto sea válido para todos.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Reclamé en octubre del 2022 la devolución del dinero del marchamo, fue aprobada el 26 de diciembre, confirmada por correo electrónico del 3 de enero del 2023 y, a la fecha, nada del dinero.

Philippe Bloton Grall, Esparza

El magistrado Fernando Cruz Castro en su artículo hizo una defensa de la judicatura con una argumentación contraria a la realidad.

No es cierto que los jueces sean absolutamente independientes, siempre deben estar sometidos a la Constitución y la ley. Tampoco es cierto que la justicia es pronta y cumplida; en cambio, sí lo es que hay jueces venales y algunos, afortunadamente pocos, prefieren ser miembros de un gremio que encarnar la majestad del Estado.

También, lamentablemente, los pluses en el Poder Judicial campean por doquier y se llevan en los cuernos la letra y el espíritu de los preceptos constitucionales que consagran la igualdad de las personas ante la ley.

Camilo Cifuentes Correa, Atenas

