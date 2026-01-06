Cartas

Elecciones sin banderas

No se ven signos externos en las calles, como en otros tiempos. El cansancio de la ciudadanía puede dar pie a un nuevo tipo de elector, más independiente en su decisión

Por Redacción de La Nación

Estas elecciones serán las más extrañas o, más bien, definirán al nuevo costarricense, más autónomo a la hora de elegir.








elecciones 2026

