El vocabulario soez del presidente y los aplausos del público que se lo celebra

Da tristeza escuchar el vocabulario que utiliza el señor Rodrigo Chaves en sus alocuciones, dirigidas a un público que le celebra con aplausos sus faltas de respeto. Ello magnifica el deterioro social que está sufriendo nuestro país, lo cual, es realmente preocupante.

Lo ocurrido recientemente en Guanacaste no se puede dejar de lado, ya que mancilla el honor de miles de compatriotas decentes. Es importante que se dé cuenta de que no es que no lo dejan trabajar; es que no posee planificación alguna en propuestas o proyectos por realizar, y la improvisación es lo que realmente la que reina en este gobierno. Si no, que lo diga el deterioro en la educación, en la salud, en lo que sufren los agricultores, los arroceros, los de a pie, a quienes no les alcanza ni para medio vivir. Además, presidente, sepa que en este país la mujer y la niñez se respetan.

Fernando Villalobos Sole, Curridabat

Letal incendio

La terrible tragedia en una cuartería de Desamparados que cobró la vida de una joven y abnegada madre y sus tres niñitos tiene una sola causa: la pobreza. Esa misma pobreza que se ha profundizado con los recortes financieros que fríamente ejecuta Hacienda y aplauden el señor presidente de la República, y la diputada Cisneros. Rogamos para que recapaciten, para que cosas tan dolorosas no vuelvan a repetirse, y, más bien, la solidaridad cristiana se haga presente.

Freddy Pacheco León, Heredia

Reclamos a Chaves

Para ir cerrando su ciclo, Rodrigo Chaves se dejó decir: “Por la gran p..., déjenme trabajar”. ¡Que ironía! Si no hizo nada porque no quiso. Perdón, sí hizo: polarizar el país, vender humo, pretender desmantelar nuestra democracia junto a una inmigrante, otrora periodista respetada. Durante unos 1.200 días se ha peleado y burlado con todo aquel que no le rinde pleitesía, con los otros poderes de la República, con los medios de comunicación y los periodistas, con sus propios ministros...

¿Dónde están las famosas rutas? Su exministra de Educación dijo que no le dio la gana publicarla. ¿Y la ruta del arroz?

La señora de Purral sigue parada en el parque de Guadalupe esperando el bus de esa ruta.

En cuanto a seguridad, recuerdo sus palabras a finales del 2022, cuando dijo: “El próximo año hablamos de los homicidios, porque este año estoy arrastrando cinco meses de la administración anterior”. Y en salud, cada día estamos peor, ¿cuántos días pasó nuestra querida CCSS sin Junta Directiva? Puedo seguir, pero falta espacio: inversión extranjera, empleo, turismo, narcotráfico, impuestos, infraestructura...

Y a pesar de todo esto, todavía hay troles, unos amigos míos y una cuñada que lo admiran. De verdad que de todo hay en la viña del Señor.

Jorge E. Varela Solís, Moravia

Respuesta de Claro

En relación con la carta del señor Henry Vinicio Valerio Madriz, titulada “Sin noticias de Claro” (28/07/2025), le agradecemos por compartir su situación y lamentamos cualquier inconveniente. Nos pusimos en contacto con élya se resolvió su caso.

Instamos a cualquier usuario con dudas o situaciones similares a comunicarse con nosotros al teléfono 7002-7002 o mediante nuestras redes sociales como Claro Costa Rica.

Seth Artavia, Vocero de Claro Costa Rica

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.