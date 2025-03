El valor del silencio

Por casualidad, me encontré entre mis papeles un artículo de doña Helena Fonseca Ospina, publicado en La Nación del 23 de octubre del 2024. El tema es sobre el silencio: el lenguaje olvidado. Todo un homenaje al valor del silencio. Me impresionó la sabiduría y la hondura de pensamiento que hay en ese texto. Es curioso notar cómo en todo lo bueno de la vida, el silencio se hace presente. Es así como la mejor hora para contemplar un paisaje es bajo el silencio del amanecer. Las flores hacen lo suyo en silencio, para abrir sus pétalos y sorprendernos al despertar. Cómo para bailar bien, es mejor no hablar, y para amar o admirar, basta con mirar. Y, mientras las ciudades duermen, los países progresan. Cómo, para hablar bien, preciso es saber escuchar, del mismo modo, que al mejor orador no se le aprecia por su palabra, sino por sus gestos y sus pausas. Todo indica, pues, que si la palabra es de plata, el silencio es de oro.

Carlos Jiménez Volio, San Pedro de Montes de Oca

VAR e ineptitud

Respecto a la revisión de jugadas dudosas en el campeonato de fútbol de la Primera División en nuestro país, ahora resulta que, pasados unos pocos días de finalizado un partido, la Federación Costarricense de Fútbol libera audios de las jugadas que fueron revisadas en el videoarbitraje y que, ante los ojos de miles de espectadores en los estadios y frente a las pantallas de TV, se evidenció que hubo falta que ameritaba sanción pero que inexplicablemente el árbitro no hizo nada, ya sea por incapacidad propia o porque no fue advertido por sus auxiliares (guardalíneas o en sala de VAR) de que hubo una acción ilícita. El problema radica en que el asunto quedó ahí, pese a que uno de los equipos fue beneficiado en detrimento de otro, con el corolario de que ulteriormente tales omisiones y yerros arbitrales afectarán al equipo perjudicado por la ineptitud de unos cuantos, que incluso en ocasiones puede suponer la permanencia del equipo en la categoría. Y los responsables, ¿bien y usted?

José Corrales O., Moravia

El antiguo William Allen

Los turrialbeños no entendemos por qué las autoridades de la CCSS no desean darles uso a las instalaciones del antiguo Hospital William Allen. La excusa es que la infraestructura está en mal estado, lo cual es extraño, ya que, hasta hace menos de dos años, el edificio era utilizado diariamente. Si la Caja no quiere utilizarlo y así ahorrarse miles de millones en alquileres de los Ebáis, tal vez otra institución pública pueda usarlo y ayudar así a las finanzas del país. El edificio tiene un valor histórico para nosotros los turrialbeños, por lo que muchos nos oponemos a su demolición.

Arturo Vargas Royo, Turrialba

Acoso por cobro

Desde un mes antes de cambiar de residencia, le comuniqué al departamento de Servicio al Cliente de la empresa cablera TIGO el cambio de ubicación y mi nueva dirección. Manifestaron no tener cobertura en esa zona. Les respondí que, dada esa situación, no tenía otra opción que dar por terminada la suscripción. Hace más de nueve meses de eso y, desde entonces, me han sometido a un acoso constante para que les pague una considerable cantidad de dinero por estos meses en que no he recibido el servicio. He llamado a Servicio al Cliente varias veces, pero insisten en que debo hacer el pago por el servicio. Me parece absurdo que una empresa seria insista en cobrar por un servicio que no ha brindado.

Fernando Martínez A., San José

