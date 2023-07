Así como ha habido eficacia en la destrucción de nuestro patrimonio arquitectónico, cuyo resultado son las ciudades híbridas y sin armonía, están haciendo lo mismo con nuestro patrimonio lingüístico: cambiando el vos y el usted naturales por el tú.

En primaria, nuestras maestras nos enseñaban la conjugación como correspondía en buen castellano: yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Pero una vez fuera del aula, volvíamos a la manera natural de comunicarnos. No recuerdo a mis padres haber pronunciado un tú en toda mi vida, como tampoco algún compañero, profesor de secundaria o universitaria, a no ser que se tratara de extranjeros. A mí me produce un poco de nostalgia, un poco de tristeza y otro poco de rabia. ¿Habrá que acostumbrarse?

Joaquín Masís Jiménez, San José

Zonas indígenas Copiado!

Como geógrafo ambientalista en el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), nunca pude explicarme de dónde salió el terror de nuestros pueblos indígenas a los proyectos hidroeléctricos, especialmente en Diquís, Pacuare y Ayil. Los dirigentes trataron al ICE como una personificación del demonio, sin explorar las oportunidades de desarrollo que ofrece la ejecución de un proyecto para la zona y sus habitantes.

James Anaya, indígena relator de las Naciones Unidas que evaluó la fallida consulta indígena del Proyecto Diquís, afirmó que en Costa Rica existe una oportunidad para dar un buen ejemplo a otros países y resolver la situación de una manera que respete plenamente los derechos humanos basados en arreglos consensuados con los pueblos indígenas. ¿Por qué razón no pueden existir cooperativas eléctricas indígenas?

Alfredo Calderón Gómez, Pavas

Recarga telefónica Copiado!

Reiteradamente, he tenido problemas para recargar una línea Kölbi por medio de mensajería instantánea desde mi cuenta en el Banco Nacional. El sistema está fuera de servicio y recomienda utilizar la app o la internet. Lo malo es que no siempre hay internet y la app es lenta.

La mensajería instantánea tiene mayor cobertura y yo la prefiero como cliente. Según el Banco Nacional, el sistema se satura a veces, pero a mí no me soluciona nada saberlo. Uno de los bancos más grandes de la región debería invertir en mejores equipos.

Randall García Chacón, Uruca

Respuesta de Capris S. A. Copiado!

Lamentamos la molestia manifestada por Maritza Calvo Sánchez en este espacio, el 13 de julio, y le extendemos nuestras sentidas excusas. Hemos investigado y corregido el error que la afectó y estamos seguros de poder atenderla correctamente en su próxima visita.

Ericka Porras Sandoval, gerenta de Servicio Posventa de Capris S. A.

Educación y corrupción Copiado!

El modelo de educación finlandés, conocido como el milagro en la educación moderna, como comentó en “Foro” el educador Rafael Mora Goñi, tiene como pilares la calidad del docente y la no aceptación de los estudiantes practicantes del bullying o que sean unos vagos. En contraposición, el costarricense, con fundamento en el pobrecito, motor de alcahuetería, produce ciudadanos de dudosa moral y de una enclenque ética.

Replicar el modelo finlandés es una solución real a la crisis de valores que vivimos, origen de todos los males.

Glen Rodríguez Solís, Santo Domingo de Heredia

Abuelita letona Copiado!

Ahora que el presidente va para Letonia, me acordé mucho de Elena Deif, mi abuelita que nació allá. Gente grande y culta al estilo francés en muchos pensamientos. Fueron de la Rusia imperial y se independizaron de Alemania. Las canciones de mi abuelita que apenas balbuceaba en español me daban alegría.

Siempre hacían referencia a las flores y la primavera hermosa, dulce primavera. De ojos azules profundos y siempre de linda cabellera, Argentina la recibió judía y con su esposo procedente de Austria. Tuvieron seis hijos, vivieron bien y uno de sus nietos orgulloso de Letonia soy yo, por lo que, cuando era niño, ella me contó sobre dónde nació.

Gustavo Halsband leverato, Aranjuez

Cartas por WhatsApp Copiado!

