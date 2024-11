El tipo de cambio bajo asfixia a la industria agrícola

La situación de la industria agrícola exportadora es alarmante. El gobierno actúa de forma irresponsable. Al estar el tipo de cambio tan bajo, el costo de producir se encarece de tal manera que la única salida es despedir empleados o volverse ineficiente debido a la falta de dinero para insumos. La cobija ya no da para más. Lo peor es que a Chaves le queda demasiado tiempo, y no vamos a aguantar.

Mauricio Flores Moya, San José

Tarjeta SIM

Adquirí una SIM prepago de Claro, recomendada por su servicio de roaming, y dos paquetes para uso de internet, además de varias recargas que nunca me fueron acreditadas. Me comuniqué con el Servicio al Cliente, pero no resolvieron nada. Fuera del país, me quedé sin conexión.

Allan Rivera Cascante, San José

Agradecimiento

A diario, a las tres palabras incondicionales, salvadoras, solidarias y necesarias, como lo son la Cruz Roja y los Bomberos, se les lanzan pedidos de auxilio en la montaña o en el mar, debido a inundaciones, incendios, necesidad de rescate, etc.

La Cruz Roja, organización humanitaria, y el Benemérito Cuerpo de Bomberos realizan una labor inmensurable, que les agradecemos y debemos apoyar. Casi todos, en algún momento, hemos recibido su apoyo o lo requeriremos en el futuro. Sin cuestionarse, y algunas veces con pocos recursos, salvan vidas. Me enorgullecen, les agradezco y los felicito.

Amalia Montero Mejía, Escazú

CNFL pide lo imposible

La CNFL me exige la reubicación y el cambio de un medidor que ellos mismos instalaron. Amenazan con desconectarlo si no lo hago en 15 días naturales. El plazo es técnicamente inviable para coordinar y ejecutar la modificación de infraestructura eléctrica, que requiere planificación, permisos y trabajo especializado.

No ha habido cambios estructurales que justifiquen la reubicación. De hecho, hace unos cinco años, la CNFL lo reemplazó por uno digital sin señalar problemas causados por la ubicación.

Me amparo en la Ley 7593, de la Aresep, que establece la continuidad del servicio como derecho fundamental y prohíbe expresamente acciones arbitrarias contra usuarios individuales.

Róger Acuña Valverde, Curridabat

México y EE. UU.

Donald Trump y Claudia Sheinbaum, él de derecha y ella de izquierda, gobernarán con mayoría absoluta en ambas cámaras y podrán realizar nombramientos “con nombre y apellido” en el poder judicial. Catalina Botero, miembro de la Comisión Internacional de Juristas, declaró a CNN que, tras la reforma, el Poder Judicial ya no tiene garantía de independencia en México.

La presidenta Sheinbaum asegura que van a continuar trabajando juntos de manera coordinada, con diálogo y respeto hacia la soberanía. Quiera Dios que trate con el mismo respeto las relaciones internas de su país.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Piscina Sylvia Poll

Los adultos mayores y otros hemos esperado mucho tiempo la reapertura de la piscina Sylvia Poll, en la plaza González Víquez. ¿Qué lo impide? En esta administración, se repite la tendencia de no finalizar obras que benefician a la población.

Pedro Barquero Corrales, Uruca

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.