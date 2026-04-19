El súper donde el precio del estante casi nunca coincide con el que marcan en la caja

Es inaceptable la falta de control en los precios en el supermercado Más x Menos Escazú. Intenté comprar dos queques que estaban claramente marcados con un precio, y al llegar a la caja, el monto registrado fue completamente distinto.

No se puede seguir justificando este tipo de situaciones como “errores”. Es un irrespeto total hacia el consumidor, que confía en el precio exhibido al momento de tomar su decisión de compra. Este tipo de prácticas generan desconfianza y dejan en evidencia una grave falta de supervisión.

El cliente no tiene por qué estar verificando si lo que ve coincide con lo que le van a cobrar. El precio exhibido debe respetarse sin excusas. Lo contrario es un abuso que no se puede normalizar y que merece atención inmediata.

Guillermo Cavallini Sandoval, Escazú

Ataques al Papa

Desde el bueno de Juan Pablo II, el gran Francisco y ahora el valiente León XIV, aunque no soy católico, sigo sus mensajes en momentos claves de la humanidad. Todos tienen enseñanzas muy valiosas con sus aportes en un compromiso cierto ante los menos favorecidos en la sociedad.

En los tiempos que corren, se hacen más relevantes que nunca sus palabras, siempre orientadas para hacer el bien a la mayoría. No vale la pena desgastarse ni atender los ataques irracionales atemporales que le hacen quienes no tienen fundamento moral para hacerlos.

Gustavo Halsband Leverato, San José

Sacar una cita en la Clínica Moreno Cañas

Para sacar una cita en Odontología de la Clínica Doctor Moreno Cañas, tienen un número telefónico y un correo. Sí los contestan, pero solo para decir que todos los espacios ya están ocupados. Aunque uno haga 15 llamadas y mande decenas de correos, no se puede encontrar cupo.

Me pregunto a qué se referirán con la llamada modernización y mejora de los servicios que anuncia la CCSS, pues sus servicios son inalcanzables. Supongo que hay que madrugar o dormir a las puertas de la Clínica para poder recibir un servicio al que, como asegurada, tengo derecho.

Evelyn Toledo Vivas, Desamparados

Olor fétido en centro comercial

El centro comercial Metroplaza, en Escazú, debería ser intervenido por el Ministerio de Salud, ya los gases con olor fétido que se perciben en sus instalaciones parecen poco saludables para respirar. No permiten mascotas en las instalaciones, pero poco les importa la salud de los clientes. Muy contradictorio, sobre todo porque hay un área grande de comidas.

Gabriela Peralta, Escazú

Ruido y luces no reguladas

La cantidad de motocicletas creció un 72% en los últimos 12 años y en similar proporción aumentaron las motos con escape libre y luces superbrillantes. Insto a las autoridades competentes a tomar cartas en el asunto. Deben supervisar en carretera y aplicar las multas correspondientes.

Rodrigo Bustamante Vaz, San Antonio de Escazú

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