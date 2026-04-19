Cartas

El súper donde el precio del estante casi nunca coincide con el que marcan en la caja

El cliente no tiene por qué estar verificando si lo que ve coincide con lo que le van a cobrar. El precio exhibido debe respetarse sin excusas

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Por Redacción de La Nación

Es inaceptable la falta de control en los precios en el supermercado Más x Menos Escazú. Intenté comprar dos queques que estaban claramente marcados con un precio, y al llegar a la caja, el monto registrado fue completamente distinto.








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