Cartas

El sano bailongo de los fines de semana en el parque de Alajuela

Estas reuniones no solo nos mantienen activos físicamente, sino también vivos en el espíritu. Son espacios de convivencia, salud emocional y comunidad, que merecen ser valorados y apoyados

Por Redacción de La Nación

Los fines de semana, un grupo de adultos mayores de distintas partes de Costa Rica nos reunimos en el parque Central de Alajuela para armar, con alegría y entusiasmo, un sano bailongo.








