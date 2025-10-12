Cartas

El ROP es de quien lo ahorró

Eso de darlo en desembolsos en nada resuelve la vida de la gente. Se es libre para viajar, hacer arreglos en la casa, ayudar a familiares, recibir atención médica o lo que le ronque hacer a cada quien

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

El ROP (ahorro de los trabajadores), un esfuerzo que se hace mes a mes, sudado con el esfuerzo de cada quien, debe serle entregado en su totalidad al dueño del dinero.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.