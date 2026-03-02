El riesgo innecesario de instalar una base militar en Costa Rica

En relación con la idea que planteó uno de los asesores de la presidenta electa, mi opinión es que Costa Rica no necesita una base militar de Estados Unidos en su territorio. Autorizar algo así sería un error grave. Estados Unidos ya mantiene bases militares en Honduras y Panamá.

Costa Rica es reconocida y respetada en el mundo por su neutralidad, su vocación pacifista y por haber abolido el ejército. Esa identidad nos ha dado prestigio internacional y ha sido un pilar de nuestra estabilidad interna y nuestras relaciones exteriores.

Permitir que se instale una base militar de EE. UU. enviaría una señal errónea al mundo y a nuestros vecinos. Además, podría exponernos a riesgos innecesarios en un contexto internacional cada vez más polarizado. Debemos proteger con firmeza nuestra soberanía, nuestra neutralidad y el legado pacifista que nos distingue como nación.

Thomas B. Ghormley-Hessell, Jacó, Garabito

Se veía venir

Se veía venir. Primero, fue un diputado chavista sugiriendo el destierro de quienes osen discrepar de las opiniones oficiales. Después, la presidenta recién estrenada que desconoce el andamiaje de instituciones y de conquistas sociales que nos deparó la Segunda República. Luego, un nuevo asesor presidencial que sugiere establecer bases militares en las costas nacionales. Y, finalmente, un diputado tránsfuga, recién acogido por el chavismo y autoproclamado próximo ministro de Educación, propone la reforma constitucional para permitir la reelección presidencial. No cuesta adivinar los apellidos de la reforma.

Humberto Moya Mórux, Alajuela

Certera iniciativa

Certera y plausible la iniciativa de Fabián Silva Gamboa, asesor de la presidenta electa, de instalar una base militar de Estados Unidos en nuestro suelo. Costa Rica es incapaz de contener el flagelo de la droga. No tenemos recursos, aunque la voluntad nos sobre. Nuestra juventud ya está enferma y, diariamente, brotan los resultados: asesinatos por todo lado y a cualquier hora.

La liberacionista Dinorah Barquero se opone a la iniciativa, pero no da soluciones; dice que “es un giro a nuestra tradición civilista”; lo sería si el gobierno reclutara a los jóvenes para formar un ejército.

Galo Vicente Guerra Cobo, Aranjuez

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.