El riesgo innecesario de instalar una base militar en Costa Rica

Debemos proteger con firmeza nuestra soberanía, nuestra neutralidad y el legado pacifista que nos distingue como nación

En relación con la idea que planteó uno de los asesores de la presidenta electa, mi opinión es que Costa Rica no necesita una base militar de Estados Unidos en su territorio. Autorizar algo así sería un error grave. Estados Unidos ya mantiene bases militares en Honduras y Panamá.








