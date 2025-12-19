Cartas

El que tiene más galillo traga más pinol

De alguna extraña manera, políticos o aspirantes a puestos públicos han jineteado la ley para que esta no se aplique en la Asamblea Legislativa en lo concerniente a estar al día con la seguridad social y los impuestos nacionales

Por Redacción de La Nación

Cualquier ciudadano o profesional independiente, si quiere contratar con el Estado o con alguna institución pública, debe acreditar que está al día con la seguridad social y los impuestos nacionales. De alguna extraña manera, políticos o aspirantes a puestos públicos han jineteado la ley para que esta no se aplique en la Asamblea Legislativa.








cartascartas a la columnacartas de los lectores

