Cualquier ciudadano o profesional independiente, si quiere contratar con el Estado o con alguna institución pública, debe acreditar que está al día con la seguridad social y los impuestos nacionales. De alguna extraña manera, políticos o aspirantes a puestos públicos han jineteado la ley para que esta no se aplique en la Asamblea Legislativa.

Este cuento es viejo y ya en la Asamblea pasada, nada menos, un miembro importante del mismísimo Directorio –sin contar otros legisladores– debía millones a la seguridad social y seguía muy campante y sin inmutarse con sus notarías externas, bien sentadito y acomodado en su curul. Aquí aplica y se seguirá aplicando aquello de que “el que tiene más galillo traga más pinol”.

Humberto Moya Morux, Alajuela

Un gobierno sin culpas

Nuestra educación pública quedó en cuidados intensivos o al borde del colapso tras la gestión de la exministra Müller. Que lo digan los estudiantes de primer ingreso a las ‘U’ públicas, con repitencias de dos o tres veces en los cursos pese a las iniciativas de nivelación. Pero a pesar de sus casi cuatro años, el chavismo dice: “El problema no es nuestro”. Tiran la pelota hacia atrás y tapan lo que era su responsabilidad corregir.

Igual pasa con los asesinatos: cerca de 900 en un año y muchos, qué tragedia, son crímenes colaterales. Ah, pero repiten: “No es problema del gobierno. Los malos son la Corte, el OIJ y los diputados”. No aprueban más dinero para el combate del sicariato y culpan a otros.

Igual con la CCSS, donde las listas de espera no se acortan. Ah, no, “el problema son los sindicatos, los diputados”. Y así con los agricultores, de quienes dicen que se movilizan en carrazos.

Lo peor es que gran parte del pueblo lo cree. Y los otros partidos no han encontrado el antídoto para desenmascar esas mentiras que están ahí, pero muchos electores simplemente no ven.

Mario Valverde Montoya, San Rafael de Montes de Oca

Chile, un ejemplo

Chile votó con serenidad. Previamente, los dos candidatos nos mostraron sus diferencias en un debate presidencial de respeto. Ganaron los proyectos y no la ideología.

Chile logró hacer una votación masiva que se extendió a todo el país. Mostró una gran ilusión por la democracia y por el respeto de las opiniones. Una vez terminada la elección, el actual mandatario chileno felicitó a José Antonio Kast, presidente electo, sin odios ni rencores, un ejemplo para América.

La candidata Jeannette Jara aceptó su derrota y visitó al candidato ganador la misma noche de los comicios. En España, conocí a Kast como un profundo promotor de las políticas sociales provida y profamilia.

José Joaquín Chaverri Sievert, Pavas

Pésimo arreglo vial

En noviembre, hicieron unas pocas reparaciones en huecos de la calle del bulevar del Bosque y en barrio Lincoln. Usaron cemento, pero no dejaron que este se solidificara. Al pasar vehículos, hundieron el cemento, por lo que se volvieron a hacer los huecos. Resultó un pésimo trabajo que casi en nada ayudó, porque también a la mezcla le faltó cemento y repellar la superficie. La empresa que hizo este trabajo no debería ser nuevamente contratada.

Jorge Bernal Villalta Mora, San Francisco de Dos Ríos

Llamadas de BAC

El BAC no deja de acosarme con llamadas telefónicas para ofrecerme tarjetas de crédito y otros productos. De la mejor manera, les he indicado que no estoy interesado y que por favor no insistan, pero hacen caso omiso y me llaman hasta tres veces por semana. Pido, por este medio, que se detengan y no me llamen más.

Jaffeth Picado Chavarría, San Sebastián

