El que causa el accidente que pague el costo total de la atención médica en la Caja

Soy del criterio de que lo correcto sería que quienes provocan los accidentes de tránsito y son declarados culpables en los tribunales asuman el costo total de la atención médica en la Caja de todos los involucrados. Con frecuencia, se opta por la solución más sencilla: distribuir los costos entre toda la población, incluso entre quienes nunca han causado accidentes y conducen con responsabilidad.

Los gastos de atención médica y medicamentos que da la Caja deberían ser cubiertos por los conductores que irrespetan la ley de tránsito y provocan estos percances.

Randall García C., Alajuela

Eliminar seguro

En reiteradas ocasiones, me he comunicado con el BAC San José para que eliminen el seguro PRF de mi tarjeta de débito. Sin embargo, nunca realizan la gestión y los cobros mensuales siguen reflejándose en el estado de cuenta. Solicito de forma vehemente y respetuosa proceder con lo solicitado.

Diego Jiménez Quesada, Guadalupe, San José

Fondos del ROP

El asunto de la devolución del ROP ya ha colmado la paciencia de miles de trabajadores que exigen la entrega inmediata de ese dinero que les pertenece. Mientras tanto, las operadoras anuncian pérdidas multimillonarias por “malas inversiones” con el dinero del ROP y continúan negándose a entregarlo con el argumento de que afectaría la futura vulnerabilidad de los pensionados, ¡mentira! A este paso, los pensionados se quedarán sin ahorro y sin futuro. Las operadoras y algunos bancos quieren seguir lucrando y, para ello, arriesgan la plata ajena. Hay que exigir la entrega inmediata y en su totalidad de los fondos del ROP.

Julio Vindas Rodríguez, San Pablo de Heredia

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