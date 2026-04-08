Cartas

El que causa el accidente que pague el costo total de la atención médica en la Caja

Los conductores que irrespetan la ley de tránsito y provocan estos percances deben asumir su responsabilidad

EscucharEscuchar
Por Redacción de La Nación

Soy del criterio de que lo correcto sería que quienes provocan los accidentes de tránsito y son declarados culpables en los tribunales asuman el costo total de la atención médica en la Caja de todos los involucrados. Con frecuencia, se opta por la solución más sencilla: distribuir los costos entre toda la población, incluso entre quienes nunca han causado accidentes y conducen con responsabilidad.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
cartascartas a la columnacartas de los lectores

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.