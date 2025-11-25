Cartas

El presidente no puede ver a un pobre acomodado

Con sus vehículos ‘de lujo’, los productores del sector agropecuario trasladan peones, insumos y producto final. Solo hay que darse una vuelta por Tierra Blanca de Cartago y otras zonas agrícolas para apreciar sus esfuerzos

Por Redacción de La Nación

Los productores del sector agropecuario que han logrado adquirir vehículos de trabajo que podrían parecer de lujo lo han logrado gracias al esfuerzo de muchos años; no quiere decir que nunca se ensuciaron las manos. Lo que sucede es que ahora deben administrar sus fincas y ver cómo les dan sostenibilidad. Con esos vehículos, trasladan peones, insumos y producto final. Solo hay que darse una vuelta por Tierra Blanca de Cartago y otras zonas agrícolas para apreciar sus esfuerzos.








