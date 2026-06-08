El PLN debe examinar con lupa a los vivillos

Así como sucede cuando se reciclan artículos para que formen parte de un nuevo ciclo, la exdiputada del PLN Carolina Delgado se recicló a sí misma y se pasó a otro ciclo o proceso político, al parecer a cambio de un puesto. Similar proceder siguió el también exdiputado Gilberth Jiménez. Con estos dos ejemplos, el PLN tiene que examinar con lupa a los vivillos que llegan a jugar de militantes para luego optar por una diputación y, después, seguir en esa danza de privilegios. Para rematar, Delgado dejó como estela política un proyecto de ley que arremete contra la Reserva Indígena Bribri de Kéköldi (Cocles), con el pretexto de “poner orden territorial”.

Carmen María Rojas González, San Pedro de Montes de Oca

Réplica del Banco Popular

En relación con la carta publicada por la señora Ana B. Quesada V. (30/05/2026), el Banco Popular revisó su caso. La cancelación del crédito se realizó el 2 de marzo; sin embargo, para esa fecha, el cobro correspondiente al mes de marzo ya había sido remitido al patrono dentro del proceso ordinario de deducción por planilla, razón por la cual se efectuó un rebajo adicional.

Esta situación no obedeció a una actuación indebida ni a un error del banco. En este tipo de procesos, los montos retenidos por el patrono son trasladados después a la entidad financiera y aplicados en los sistemas días después.

Una vez recibidos y aplicados los fondos, el monto excedente fue acreditado a la cuenta de ahorro de la cliente, el 18 de abril. Asimismo, se verificó que no se generaran nuevos cobros asociados a la operación cancelada. El Banco Popular reitera su compromiso con una atención transparente y responsable hacia sus clientes y usuarios.

Graciela Vargas Castillo, Servicio al Cliente, Banco Popular

Otro requisito

Además de solicitar la prueba poligráfica a los altos empleados públicos de los tres poderes de la República, les deben exigir a todos que presenten la certificación de antecedentes penales emitida por el Registro del Poder Judicial. Más de una sorpresa nos llevaríamos.

Guillermo Álvarez Martínez, Río Oro, Santa Ana

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Por favor, anoten al pie de su texto, en un mismo mensaje, su nombre completo y lugar de residencia. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito y ser conciso. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.