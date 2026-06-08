Cartas

El PLN debe examinar con lupa a los vivillos

Llegan al partido a jugar de militantes para luego optar por una diputación y, después, seguir en esa danza de privilegios

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Por Redacción de La Nación

Así como sucede cuando se reciclan artículos para que formen parte de un nuevo ciclo, la exdiputada del PLN Carolina Delgado se recicló a sí misma y se pasó a otro ciclo o proceso político, al parecer a cambio de un puesto. Similar proceder siguió el también exdiputado Gilberth Jiménez. Con estos dos ejemplos, el PLN tiene que examinar con lupa a los vivillos que llegan a jugar de militantes para luego optar por una diputación y, después, seguir en esa danza de privilegios. Para rematar, Delgado dejó como estela política un proyecto de ley que arremete contra la Reserva Indígena Bribri de Kéköldi (Cocles), con el pretexto de “poner orden territorial”.








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