El pecado de ser pensionado

En Costa Rica, los pensionados parecen haber dejado de ser ciudadanos para convertirse en una carga financiera. Se les señala como responsables de la presión sobre los sistemas de jubilación, mientras se ignora el evidente deterioro del poder adquisitivo de sus pensiones.

Los gobiernos de turno evitan impulsar reformas que dignifiquen sus ingresos y reconozcan años de aporte al desarrollo del país. En cambio, el discurso se limita a justificar recortes o a posponer decisiones urgentes para ese sector.

Resulta preocupante que quienes construyeron esta sociedad solo sean visibles en época electoral, cuando su voto adquiere valor coyuntural. Fuera de ese momento, predomina el silencio total.

Una sociedad justa no mide a sus adultos mayores por su costo, sino por su legado. Es hora de actuar en consecuencia.

Guillermo Rivero González, Desamparados

Respuesta del BN

Al señor Miguel Quirós (Cartas 08/05/2026): Comprendemos su experiencia como cliente frecuente de la sucursal. La Gerencia de Banco Nacional Metrocentro ya lo contactó y, para fortalecer la atención, la sucursal definió acciones de mejora acordes con su dinámica de servicio. Además, su gestión con BN Vital se mantiene en seguimiento para coordinar su cita. Agradecemos su comentario, que nos permite mejorar.

Leandra Sánchez, gerenta agencia BN Metrocentro

Marina de Limón

Determinado el correcto procedimiento sobre la prometida “marina de Limón”, de parte de los jefes de fracción legislativos, el Poder Ejecutivo no podría seguir adelante con las intenciones originales de “ningunear” a Japdeva y a la Contraloría General de la República, con una propuesta que rozaba con los debidos controles del Estado.

Hasta allí está bien. Ahora viene lo fundamental: escribir un proyecto viable, pues jamás fue presentado, jamás fue financiado y no pasó de ser un plan. Se tiene una maqueta que, por sí sola, no explica nada y reiteradas falsas promesas usadas para engañar a esperanzados limonenses, a quienes les dijeron que la oposición al chavismo estaba impidiendo el avance del supuesto gran proyecto.

Freddy Pacheco León, Heredia

Priorizar la energía solar

A pesar de cerrar el último año con un envidiable 98,6 % de generación renovable, Costa Rica ha relegado la energía solar a un escaso 0,27 % de su matriz, quedando rezagada respecto a otros países de la región, que incrementan la participación de la energía fotovoltaica a un ritmo acelerado. El proyecto de Ley de Armonización del Sistema Eléctrico Nacional mantiene esta deuda, al no priorizar el recurso solar ni el eólico. Dado que el país no cuenta con grandes extensiones de terreno, como Brasil, para instalar campos solares a gran escala, la clave para abastecer su demanda energética está en aprovechar la infraestructura urbana existente y la futura.

Por ello, conviene hacer un llamado a la Asamblea Legislativa, para que, dentro de este marco legal, además de los proyectos actuales del ICE, promueva la instalación de paneles solares en centros educativos, cárceles y oficinas gubernamentales, así como en condominios verticales y hasta en los techos de viviendas privadas, replicando el éxito alcanzado en Europa.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

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