Cartas

El pecado de ser pensionado

Resulta preocupante que quienes construyeron esta sociedad solo sean visibles en época electoral

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Por Redacción de La Nación

En Costa Rica, los pensionados parecen haber dejado de ser ciudadanos para convertirse en una carga financiera. Se les señala como responsables de la presión sobre los sistemas de jubilación, mientras se ignora el evidente deterioro del poder adquisitivo de sus pensiones.








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