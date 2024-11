El Parque de Diversiones perdió el norte

El sábado, el Parque de Diversiones presentó uno de los espectáculos más desconsiderados en su ilustre historia: una actividad musical cuyo volumen afectó a quienes vivimos en los alrededores, desde las 8 p. m. y hasta casi las 3 a. m. del domingo. ¿Qué motivó que no se tomara ninguna medida amortiguadora y se permitiera que la empresa contratada hiciera lo que quisiera? Es necesario investigar y encontrar a los responsables. El dinero fue obtenido causando un gran daño emocional y físico a cientos de personas que, durante muchas horas, debimos soportar el martirio. Otra actividad semejante a esta no debe repetirse.

Ronald Cubero Rodríguez, Uruca

Pésimos resultados

Nadie presta la atención debida a los resultados de las pruebas para la incorporación al Colegio de Abogados. La brecha educativa empieza a observarse en profesionales con especialidades en PowerPoint o ChatGPT, que incluso nunca pusieron un pie en un aula universitaria.

Son profesionales que desean incorporarse sin haber realizado una prueba de grado o tesis, pues el Conesup faculta a las universidades privadas para ofrecer seminarios de graduación a futuros abogados, asegurándoles que se graduarán de cualquier forma, sin mayor esfuerzo. Además, los asesoran para pagar un curso adicional de preparación antes del examen de incorporación.

¿De quién es la responsabilidad en la formación de los futuros profesionales? ¿A qué entidad le corresponde establecer una línea general que deban cumplir las universidades en la formación de los profesionales en Derecho?

Óscar E. Castro Bonilla, San José

Venta de medicinas

Según la CCSS, la venta de medicamentos a farmacias y hospitales privados se utilizaría “como un auxiliar de la política pública para bajar el precio de las medicinas”. Sin embargo, los números optimistas del plan, que incluso generaría utilidades a la institución, podrían esfumarse con los costos de instalación, operación y la planilla adicional. La CCSS compra alrededor del 38 % de los medicamentos, mientras que el sector privado adquiere un 62 %, maneja una lista ilimitada y vende a precios sin regulación. Queda sin abordar el verdadero problema: las abismales diferencias de precios en comparación con otros países y las prácticas monopolizadoras que dominan el mercado.

En lugar de que la CCSS emprenda una aventura comercial, es preferible que la Asamblea Legislativa retome la discusión del proyecto 20838 para la creación de una oficina de control de precios y protección del consumidor.

Silvia Gagneten Barbetta, Rohrmoser

Celular de Liberty

Pago puntualmente mi recibo de celular a través de la app de Liberty. Este mes, el banco me notificó el cobro, pero la aplicación no. Comunicarse con alguien de Liberty ha sido prácticamente imposible. Tuve que pagar dos veces el recibo y aún no he logrado contactar al Servicio al Cliente.

Giovanni Feoli Sánchez, Pinares

Aseguradora deficiente

En vista de haber sido objeto de varios intentos de fraude con mi tarjeta de crédito del BAC San José, me di a la tarea de comunicarme con Assa Compañía de Seguros para exponer el asunto. Dado que nadie responde por teléfono, lo hice por WhatsApp. Primero me asignaron el número de caso 2024100824010643 (15/10) y luego el 202410234006398 (23/10), pero la respuesta brilla por su ausencia. Es una lástima que no brinden un mejor servicio de atención y cercanía con sus asegurados.

Melvin Cavero Araya, Tibás

