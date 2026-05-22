El obelisco desaparecido y las autoridades mudas

Hace dos meses, en la sección de Foro de La Nación, publiqué una especie de denuncia sobre la extraña desaparición del obelisco dedicado al doctor Ricardo Moreno Cañas y su obra. El referido monumento estaba ubicado, desde hace 80 años, entre avenida 2, avenida 2A y calle 21, en San José.

Creí que las autoridades de la Dirección de Patrimonio de Cultura del Ministerio responderían de manera inmediata sobre el paradero de dicho monolito. También supuse que se generaría alguna indagación periodística en torno a esta desaparición. Pero no. Y ya resulta extraño tanto silencio al respecto. ¿Será que el citado obelisco fue bestialmente destruido y pretenden tapar el daño con silencio y olvido?

Daniel Antonio Madrigal Sojo, Goicoechea

Caos vial diario

Muchas personas que pasan a diario por San Pedro de San Ramón, especialmente por la zona de la sede de Occidente de la Universidad de Costa Rica y el Colegio Bilingüe de San Ramón, afrontan una situación que ya es insostenible.

En horas pico, las presas son exageradas. Se pueden tardar hasta 30 minutos para avanzar 100 metros. Mucha gente va a dejar a sus hijos al colegio y, al mismo tiempo, entran estudiantes, buses y funcionarios de la UCR.

Además, llevan años haciendo arreglos de acueductos y trabajos en las calles y, para eso, cierran carriles y reducen aún más el paso.

Algo más: cuesta demasiado cruzar la calle. Aunque el tránsito vaya lento, muchas veces los carros no frenan y es un riesgo atravesar a pie.

Ojalá las autoridades vuelvan la vista hacia este problema que afecta la calidad de vida de toda la comunidad.

Evelio Quirós Ramírez, San Pedro de San Ramón

Bienes confiscados al narco

Leyendo sobre el más reciente decomiso de bienes vinculados al narcotráfico (bienes muebles e inmuebles, colones y dólares en efectivo), vuelvo a preguntarme quién controla el manejo de esos capitales que hoy circulan con tanta frecuencia en el país.

Sé que esos recursos pasan al Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), pero ¿quién supervisa la custodia, administración o eventual venta de esos bienes? ¿Interviene la Contraloría? ¿Existen auditorías periódicas? Estamos hablando de sumas muy importantes, por lo que cabría esperar absoluta transparencia y garantías de que esos recursos se destinan, efectivamente, al combate de este flagelo.

Sería valioso que alguna institución, o el propio ICD, explique públicamente cómo se maneja este tema. Incluso, La Nación podría impulsar una investigación amplia al respecto, en beneficio del adecuado conocimiento de todos los costarricenses.

Soledad Rojas Rodríguez, Curridabat

La verdadera riqueza

Al hablar de riqueza, la mayoría piensa en los grandes magnates del mundo. Sin embargo, la verdadera riqueza va mucho más allá de lo material: nace de la disciplina, del amor hacia los demás, de la gratitud por el presente, de la paz interior y de la esperanza en un mundo mejor. Esa riqueza espiritual es la que mantiene viva a la humanidad. La auténtica “fe de rico” no consiste en poseer más, sino en aprender a vivir mejor.

Federico Halsband Sáenz, San Rafael de Escazú

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