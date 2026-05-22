Cartas

El obelisco desaparecido y las autoridades mudas

¿Será que el citado obelisco fue bestialmente destruido y pretenden tapar el daño con silencio y olvido?

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Por Redacción de La Nación

Hace dos meses, en la sección de Foro de La Nación, publiqué una especie de denuncia sobre la extraña desaparición del obelisco dedicado al doctor Ricardo Moreno Cañas y su obra. El referido monumento estaba ubicado, desde hace 80 años, entre avenida 2, avenida 2A y calle 21, en San José.








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