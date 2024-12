En el 2022 presenté una denuncia en la Dirección de Apoyo al Consumidor del MEIC. En el 2023 se celebró la audiencia final y se me informó de que se daría la resolución en el plazo de 30 días. Han transcurrido casi 400 días y el MEIC se niega a resolver.

Pido a Francisco Gamboa Soto, ministro de Economía, Industria y Comercio, que intervenga para que se resuelva el expediente 2022-8010, porque solo recibo copia de un machote como excusa para justificar la obstaculización de la justicia.

Luis Antonio Marín Murillo, Curridabat

Listas de espera

Mi hermana llevaba varios años en la lista de espera para una operación en Ortopedia. Debido a la lentitud, decidió operarse en un centro médico privado en Costa Rica, pero le cobraban ¢9 millones, dinero que no tenía, por lo que hace unos días viajó a Colombia, donde el procedimiento le costó la mitad y la intervención quirúrgica fue un éxito. Mi hermana pidió un préstamo, y todo porque la Caja Costarricense de Seguro Social se niega a traer especialistas de América Latina para resolver el problema de las listas de espera.

Clever Calderón Rojas, Uruca

Marchamo 2025

Pagué el marchamo de mi vehículo y el de mi esposa en línea a través del BAC, que es mi banco desde hace tiempo, y solicité el envío a la sucursal de Terramall, en San Diego de La Unión. Ahí me enteré de que no existe ninguna ventaja: debe hacerse la fila junto con quienes van a pagarlo en la agencia. Para colmo de males, no se puede sacar cita, como en el pasado, para recoger las calcomanías. Debo pagar para que me lo traigan a la casa. Estas prácticas denotan la ineficiencia de quienes diseñan los procesos que terminan afectando a los clientes. Antes no era así.

Maynor Chaves Gómez, Cartago

Adultos mayores

Como adulto mayor, tomé la ficha de atención preferente para pagar el marchamo en el Banco Popular de Escazú, donde me informaron de que no podía efectuarlo, ya que para este trámite no vale la credencial de ciudadano de oro. En el tiempo que tardaron en negarme la gestión, perfectamente pude haber salido con la calcomanía en la mano. Posiblemente la persona que me atendió no tenga la culpa, pero a veces la insensatez no tiene límites.

José Luis Valverde Morales, Escazú

Teléfonos desactivados

Después de solicitar a Liberty una tarjeta SIM para un teléfono, se desconfiguraron tres líneas. He tenido que ir tres veces a un centro de atención porque no logran resolver el problema en línea. En mi última visita, dejaron a mi esposa sin conexión, y ahora debo esperar a que ellos me llamen. Llevamos cuatro días sin celulares. El mensaje fue: “No nos llame, nosotros lo llamaremos”, y la espera continúa.

Pablo Vargas Villarreal, Coronado

Abolición del ejército, más que un día feriado

El domingo 1.º de diciembre, Día de la Abolición del Ejército, se publicó atinadamente en una página de La Nación: “Somos ejemplo, no ejército”. Yo agregaría que fue gracias a la sabia decisión, hace 76 años, de don Pepe y de quienes lo secundaron, que nuestro país creó un escudo contra el despilfarro en armas y militares, antipopulistas y antisistema, y a favor de la Constitución y el Estado de derecho. Considero que una de las decisiones más importantes del siglo pasado, si no la más trascendente, debe ser motivo no solo de un día feriado, sino de una celebración cívica en todo el país, para la valoración de las presentes y futuras generaciones de costarricenses.

William Murillo Montero, Belén de Heredia

Cartas por WhatsApp

Estimados lectores: recibimos cartas a la columna también por WhatsApp. El número es 6135-0204. Deben enviar una copia de la cédula por ambos lados e indicar el cantón o distrito donde residen. No publicamos textos si la redacción está enteramente en mayúsculas, tampoco si contienen comentarios ofensivos o lenguaje soez, ni si se sustentan en noticias falsas. La Nación se reserva el derecho de publicación y edición.

Artículos de opinión

Para enviar un artículo de opinión a la sección “Foro”, el texto no debe sobrepasar los 4.500 caracteres con espacios, debe estar bien escrito, ser conciso y no contener referencias a marcas o empresas. Además, es necesario adjuntar una copia de la cédula por ambos lados e indicar su profesión u oficio.

El texto debe enviarse al correo foro@nacion.com en un documento de Word u otro formato editable y debe ser exclusivo para La Nación.