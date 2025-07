El médico mandó cuatro pastillas, pero esta farmacia me vendió la caja entera

A través de la aplicación de WhatsApp, envié copia de la receta médica de un fármaco; el doctor indicó cuatro pastillas. La Farmacia Saba sucursal Belén facturó la caja completa del medicamento sin antes alertar ni comunicar al cliente que solo se vendía la caja completa y no por unidades. Como cliente, yo debería revisar antes de pagar, pero el comercio podría haber tenido la cortesía de avisarme previamente, al menos por consideración al cliente.

Marcela Castro Barrantes, Liberia, Guanacaste

Lectura recomendada

El artículo del arquitecto Rafael Solís Chacón (La Nación, 28/07/25) “El precio del ‘pura vida’: despertemos de la anestesia” merece ser leído detenidamente por la ciudadanía entera.

El artículo de marras es un fiel reflejo de la situación real de nuestro país: Cómo “todo funciona mal, pero no lo suficiente como para obligarnos a actuar; cómo nada colapsa del todo, pero todo se deteriora”. Como bien afirma el autor, “es hora de tomar partido, pero no por partidos ni ideologías gastadas, sino por el país real, y eso implica nombrar las fallas, exponer que el daño no es solo político. El diseño institucional es perverso. También implica empezar por uno mismo. Hacer bien el trabajo. Exigir sin ceder. No corromper ni dejarse corromper. Ser exigente, no cínico. Tener carácter, no pose. Porque un país no cambia con discursos, cambia cuando sus ciudadanos se comprometen a la excelencia, en cada acción, cada día. El futuro no empieza en 2026, empieza hoy”.

Patricia Odio Yglesias, Pozos de Santa Ana

Piedra, Papel y Tijera

Si la chabacanería de ciertas agrupaciones políticas consiste en vislumbrar el futuro que, por un extraño y exclusivo poder providencial, solo ellos pueden arreglar, me puedo permitir yo –humanito de a pie– el ejercicio de mirar jocosamente en mi bola de cristal el futuro que también podría esperarnos.

Los candidatos de tres partidos, Piedra, Papel y Tijera, se enfrentan en la contienda electoral. Por las encuestas, se sabe que, en la disputa uno contra uno, Piedra vencería a Tijera, pero Tijera le ganará a Papel, y Papel le gana a Piedra.

Supongamos que Tijera va a la cabeza en la intención de voto. Papel podría retirarse para joder a Tijera con Piedra. Si fuera Papel quien encabeza las encuestas, Piedra podría jugar a hacerse a un lado y que Tijera haga su trabajo perjudicando a Papel.

Aunque hay muchas permutaciones (cíclicas) en todo esto, es evidente que no es el mejor de los mundos posibles el que, por ejemplo, Tijera gane la presidencia y, al mismo tiempo, la mayoría del Congreso.

¡Sería el fin de la democracia y el inicio del “yo cocino el pollo y me lo como solo”!

Francisco Barrientos B., Coronado

Honor a quienes lo merecen

Mis sinceras felicitaciones a don Ignacio Santos y a su equipo por el extraordinario reportaje dedicado a Olof Wessberg y Karen Mogensen, pioneros del conservacionismo ambiental en Costa Rica.

La narrativa empleada no solo relató una historia de amor, sino que logró rescatar una verdad profunda y conmovedora: la de dos visionarios que, con entrega y sabiduría, sembraron las bases de un país comprometido con la paz y la naturaleza.

En una era marcada por la sobreinformación y la desinformación, donde se fabrican ídolos efímeros y se glorifican figuras que muchas veces solo buscan su propio beneficio, resulta urgente volver la mirada hacia quienes realmente construyeron nuestra nación.

Hoy, las voces que más se escuchan son las que gritan con violencia, sin haber hecho nada por proteger nuestro patrimonio. Mientras tanto, los hombres y mujeres que entregaron su ingenio, su esfuerzo y su vida por un país de paz, caen en el olvido. Es doloroso ver cómo se levantan ídolos de circo, mientras se ignora a quienes nos legaron un modelo de convivencia y respeto por la vida.

Este reportaje no solo informa: nos invita a reflexionar, a recordar y, sobre todo, a agradecer. Que nunca dejemos de contar estas historias.

Óscar Castro Bonilla, Aserrí

Israel

Tiene razón el editorialista de La Nación (27/07/25) cuando afirma que criticar al gobierno de Israel no es un acto antisemita. De hecho, los israelíes pueden criticar libremente al gobierno de su país porque viven en la única sociedad democrática y con plena libertad de expresión en el Medio Oriente. Por otra parte, los antisemitas tienen prejuicio y hostilidad contra el pueblo de Israel y aprovechan cualquier coyuntura para demonizar a Israel y a sus gobernantes. No olvidemos que Hamás comenzó esta guerra sin importarle las consecuencias que tendría para su propia población y mantiene a israelíes secuestrados en condiciones infrahumanas desde el 7 de octubre 7 de 2023.

Elizabeth Fachler Steinberg, Florida, EE. UU.

Cartas por WhatsApp

Artículos de opinión

