Cartas

El exorbitante negocio de la banca estatal

¿Dónde está el fin social de la banca del Estado, donde los usuarios debemos pagar comisiones por todo?

Por Redacción de La Nación

Nosotros, los clientes de los bancos estatales, aportamos el 100% de sus ganancias exorbitantes pagando comisiones por retirar de los cajeros automáticos, por tener una cuenta en dólares, por atrasos de un día en los pagos, por gastos legales inexistentes y gastos administrativos sin justificación, por tasas de interés de usura para créditos de bajo monto a gente humilde y hasta para que nos impriman una constancia de nuestra cuenta cliente para tramitar una pensión del Régimen No Contributivo. Cierran sucursales para aumentar utilidades y se alargan las esperas por falta de cajeros, y en las estafas a sus clientes, siempre niegan responsabilidades.








