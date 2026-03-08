El exorbitante negocio de la banca estatal

Nosotros, los clientes de los bancos estatales, aportamos el 100% de sus ganancias exorbitantes pagando comisiones por retirar de los cajeros automáticos, por tener una cuenta en dólares, por atrasos de un día en los pagos, por gastos legales inexistentes y gastos administrativos sin justificación, por tasas de interés de usura para créditos de bajo monto a gente humilde y hasta para que nos impriman una constancia de nuestra cuenta cliente para tramitar una pensión del Régimen No Contributivo. Cierran sucursales para aumentar utilidades y se alargan las esperas por falta de cajeros, y en las estafas a sus clientes, siempre niegan responsabilidades.

Ojalá que los nuevos administradores de nuestra democracia hagan cambios a la ley del sistema bancario. ¿Acaso no son los empleados mejor pagados del país? ¿Dónde está el fin social de la banca del Estado? Que esos millones en utilidades se usen para crear un fondo de préstamos para la gente que debe acudir a los “gota a gota” y que se eliminen las transferencias que se hacen al Infocoop; mejor darles ese dinero directamente a las cooperativas.

José G. Umaña S., Desamparados

Menuda tarea

Como elector en forma ininterrumpida desde 1962, he visto pasar bastante agua bajo los molinos y puedo decir que la última justa electoral fue atípica, pues la candidata del oficialismo triunfó por amplio margen. Nos toca entonces esperar que el continuismo logre enrumbar la nave ante los despropósitos cometidos, los cuales han llevado al país lejos de la concordia y de la paz social. Empero, vemos con tristeza que se ha incrementado la virulencia de los ataques del señor de Zapote, en sus irreverentes espectáculos de los miércoles. Menuda tarea hereda su sucesora. Ojalá desoiga los cantos de sirena y lleve al país a lo que añoramos.

Milton González Castro, La Unión, Cartago

Grupo Q Costa Rica Autos Usados

El 24 de diciembre pasado, adquirí un vehículo Rav4 2022 en la agencia de Grupo Q Costa Rica Autos Usados, en la Uruca. Al mes, le notamos una falla: al efectuar los cambios, pierde fuerza y empieza a hacer un sonido extraño. Contactamos al departamento de garantías y el 26 de enero me dijeron que el diagnóstico duraría de 24 a 72 horas. El 29 de enero me indicaron que pasaron el carro al taller tras hallarle una falla en la caja de transmisión, y el 3 de febrero me contactaron para confirmarme el daño de la caja y decirme que el arreglo duraría seis meses.

Me negué y pedí la devolución de la prima (¢7 millones). Entonces, dijeron que ese proceso duraba de 15 a 22 días, plazo que se cumplió el 25 de febrero. Escribo para averiguar y me responden que no tienen una fecha definida para la devolución. Y me sigue llegando el cobro mensual por un carro que no tengo.

Priscilla Pérez, San José

