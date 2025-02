El diálogo indispensable

He visitado tres colegios: dos públicos y uno privado; todos con gran cantidad de alumnos. Con entusiasmo, han iniciado el año lectivo. Pero en los tres, los profesores me han señalado un grave reto: el desinterés de los padres de familia por dar un seguimiento serio a los estudios de sus hijos. Ese aporte es hoy de vital importancia. No importa que los padres de familia no puedan resolver algunas de las dudas sobre las materias que estudian sus hijos. Pero el alma de la educación es la conversación serena en el hogar, la tertulia con los hijos. Eso hay que juntarlo con un desayuno o una comida en la que participe toda la familia, sin celulares de por medio. Y esto, aunque sea una vez por semana. Ese diálogo de los padres con sus hijos será un gran multiplicador educativo. Porque la enseñanza es la suma del maestro, los padres de familia y los alumnos.

